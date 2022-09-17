Kayseri İncesu'da üzüm tadında festival

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ile birlikte Kayseri’de geleneksel olarak düzenlenen İncesu Geleneksel Kültür Turizm ve Üzüm Festivali’ne katılarak, İncesu’daki vatandaşlarla bir araya geldi. Coşkuyla kutlanan festivalde İncesu’da yetişen eşsiz, çeşit çeşit üzümler sergilendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’de geleneksel olarak bu yıl 27’incisi düzenlenen Üzüm Festivali etkinlikleri başladı. Etkinliklere, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Eski Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BÜYÜKKILIÇ: “KAYSERİ’NİN TÜM İLÇELERİNİN AYRI AYRI GÜZELLİKLERİ VAR”

Üzüm Festivali’nde konuşan Başkan Büyükkılıç, yerel yöneticiler olarak, kırsal kesimi çok önemsediklerini ifade ederek, Kayseri’nin tüm ilçelerinin ayrı ayrı güzellikleri olduğunu belirtti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin 16 ilçesinde de ‘Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarıyla el ele vermek suretiyle, gönül gönüle hareket etmek suretiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz’ diyerek, şöyle konuştu:

“Yerel yöneticiler olarak bizler milletvekillerimize, bakanlarımıza, her şeyden önce Ankara’da mazlum insanların sesi olan, dünya insanların nefesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarıyla el ele vermek suretiyle, gönül gönüle hareket ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarım ve hayvancılığı çok önemsediğimizi bütün kamuoyu bilir. Çünkü, gerek pandemi döneminde, gerekse etrafımızda olan savaşlar nedeniyle kendi kendine yeten ülke olma yolunda hepimizin gayret gösterdiğini buradan paylaşmak istiyorum. Her ilçemizin ayrı bir güzelliği var. Bir bakıyorsunuz, Gilaborumuz Bünyan’la Akkışla’mız yarışıyor. Elma Yahyalı’nın derdik şimdi Yeşilhisar bende varım diyor. Üzüm konusunda İncesu rakipsiz gözüküyor. O açıdan el ele vermek suretiyle ilçelerimizin hepsini ayağı kaldırmak suretiyle, tarım ve hayvancılık yapan dostlarımızın yanında yer almak suretiyle bunu lafta değil, bunu uygulamalarımızla yapıyoruz. Çiftçilerimiz takdir ederler. Gerek tohum yardımlarıyla, gerekse makine ve ekipman yardımlarıyla, gerekse su konusunda yaptığımız çalışmalarla. Bu kısmını daha fazla detaya boğmadan 100 milyon tl bütçemizden harcama yaptığımızı onurla gururla sizlere sunmak isterim. Birlik beraberlik içerisinde ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında çalışmalar yapmayı Mevla’m nasip etsin.”

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ise İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’i tebrik ederek, “İncesu denilince çeşit çeşit üzüm de geliyor aklıma. Yetiştiren kardeşlerimizin ellerine sağlık. Ödül alacak kardeşlerimize tebrik ediyorum” diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek de, ‘İncesu’ya her geldiğimde bambaşka duygular içerisinde oluyorum’ diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Göreve geldiğim ilk hafta İncesu’ya gelmiştim, İncesu’ya ilk geldiğimde Arasta çarşısında gezerken bu külliyeyi gördüğümde adeta aşık olmuştum. O günden sonrada Büyükşehir Belediye’mizin yaptığı yatırımlarını burada takip ederek, başkanımızla buraya gelerek, İncesu’yun her zaman ayrı bir yeri olduğunu dile getirdik. Böyle bir ilçede böyle bir festivalin yapılması ve geleneksel hale gelmesi, herkes tarafından da uzun süre bekleniyor olması beni çok heyecanlandırdı. İlçe Belediye Başkanı Mustafa Bey’in ve Kaymakam Aydın Beyin 4 aydır buna hazırlandığını gördüm kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah İncesu’ya bende İl valisi olarak daha birçok projede, tanıtımda beraber olacağız diyorum.”

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, ‘Kayseri’de birçok etkinlik düzenliyor’ diyere, “27’ncisini düzenlediğimiz en az 20 tanesine katılarak şahitlik ettiğimiz, en az 30 32 tane üzüm çeşidinin birbiriyle yarıştığı ve İncesu üzüm festivalinde sizlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmeliyim. Kayseri’de birçok etkinlikler düzenleniyor. Kuzu yıkama, kiraz toplama, kayısı yarma, patlıcan, üzüm, elma gibi birçok ürünlerimizle beraber zengin ürünlerimizle Kayseri’nin hem kültürünü hem tarihi varlıklarını hem de gastronomi ve gıdayla alakalı birçok zenginliğini aslında gözler önüne sermiş oluyoruz. Bu çok değerli” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ise, “İncesu üzümü önemli, bölgenin ekonomisine ciddi katkı sağlayan, üretiminde çiftçilerin eline ciddi bir gelir getiren bir ürünün böyle pazarlanması, böyle bir festivale konu edilmesi, tanıtılması, belediyemizin de böyle bir görevi üstlenmiş olması çok önemli ve değerli. Belediye başkanımız güzel bir organizasyon gerçekleştirmiş. Kendisini tebrik ediyor, bol bereketli ve kazançlı bir dönem diliyorum” dedi.

İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, İncesu Üzüm Festivali’nin Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi gibi tarih kokan bir yerde olduğunu ifade etti.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de, İncesu’yu sadece Kayseri’ye değil Türkiye’ye tanıtmanın gayreti içerisinde olduklarını ve İncesu’yu daha da geliştirmek, güzelleştirmek ve yatırımların merkezi haline getirecekleri bir ilçe olduğunu kaydederek, katılanlara teşekkür etti.

Programın sonunda 2 gün sürecek olan İncesu Üzüm Festivali’nde, İncesu’da yetişen üzümler sergilendi. En iyi 5 üzüm sahibi ödül aldı.