Kayseri ilçelerinde doğal gaz sevinci

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yoğun gayretleri ve çalışmalarıyla kentin 16 ilçesi bir bir doğal gaza kavuşuyor. Bu kapsamda Kayserigaz tarafından 14 Ekim Cuma günü, 367 milyon TL’lik Felahiye ve Özvatan’a doğal gaz çalışmalarının başlangıç töreni düzenlenecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin de hissedarı olan ve 2003 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Kayserigaz, merkez dâhil 12 ilçede 600 binden fazla aboneye doğalgaz hizmeti sunarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yoğun gayretleriyle diğer 4 ilçeye de doğal gazın gelmesi için çalışmalar yapılıyor.

Sarıoğlan, Akkışla, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinin doğal gaza kavuşması kapsamında geçtiğimiz yıl Akkışla ve Sarıoğlan ilçelerine doğal gaz altyapı çalışmaları başlatılmıştı. Plan ve proje dâhilinde, 14 Ekim Cuma günü Felahiye ve Özvatan ilçeleri için doğal gaz altyapı çalışması başlangıç töreni gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl Azerbaycan devlet şirketi SOCAR’ın iştiraki olan SOCAR Türkiye tarafından projenin ilk etabı, Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerinde başlamıştı.

İki ilçede çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, 14 Ekim Cuma günü proje kapsamında Felahiye ve Özvatan ilçelerinde doğal gaz çalışması başlangıç töreni düzenlenecek.

Kardeş şehir Azerbaycan’ın Şuşa heyetinin de katılacağı programda, 145 milyon TL Felahiye'ye, 222 milyon TL Özvatan'a olmak üzere 367 milyon TL’lik doğal gaz çalışmalarına ilk adım atılacak.