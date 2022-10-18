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Kayseri İl Koordinasyon Kurulu toplandı

GÜNDEM 18.10.2022, 12:15
Kayseri İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Kayseri'deki yatırımların sosyo-ekonomik gelişmelerin yerel ve bölgesel kalkınma perspektifiyle değerlendirileceği ve bunlara ilişkin sorunların çözülmesinde, sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesinde kuruluşlar arası iş birliği ve koordinasyon sağlanacağı 2022 yılı 4’üncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında yapıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Şenol Esmer, Mehmet Sadık Tunç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğg.Yüksel Yiğit, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 

Vali Çiçek, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, “İl Koordinasyon Kurulumuzun 4’üncü toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bizim göreve geldiğimiz günden bugüne kadar üzerinde durduğumuz konuların başında turizm gelmektedir. Kayserimiz tarihi değerlerinin yanında doğal kaynaklar açısından da oldukça zengin bir destinasyondur. Özellikle Yeşilhisar ilçemizde bulunan Soğanlı Vadisi, Yahyalı ilçemizde bulunan şelaleler ve Yamula Barajı bölgesinde bulunan alanları ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Biz bu değerleri gün yüzüne çıkararak, ilimizi hak ettiği yere getireceğiz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi

Vali Çiçek bu toplantıda ayrıca, kurum ve kuruluşların 2022 yılı çalışmaları ve önümüzdeki dönem çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunulacağını ifade etti.

Vali Çiçek’in konuşmasının ardından yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile temsilcileri, Kayseri'de yürütülen ve programlanan yatırım ve projelerle ilgili bilgiler verdiler.

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