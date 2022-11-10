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Kayseri havuzlarına yerli ve milli sistem

GÜNDEM 10.11.2022, 09:15
Kayseri havuzlarına yerli ve milli sistem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde Türkiye’de bir ilke daha imza attı. Büyükşehir, Spor A.Ş. ve KAYMEK tesislerinde yer alan 24 adet yüzme havuzunda, yeni sistemi hayata geçirerek, ‘havuz suyu uzaktan kontrol ve izleme cihazı ve UV cihazı’ ile havuzları uzaktan izleyen, kontrol eden ve halkla paylaşan ilk kurum oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren 10 adet Spor A.Ş.’de ve 14 adet KAYMEK A.Ş.’de olmak üzere toplam 24 havuzuyla vatandaşlara hizmet veriyor. Yüzme havuzlarının daha temiz, daha güvenli ve daha elverişli olması için çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilklere imza atacak çalışmalar da yapıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Teknik Koordinatörlük Birimi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Enelsa Endüstriyel Elektronik Şirketi ve Zirve Havuz firması işbirliğinde tüm yüzme havuzlarını havuz kontrol sistemlerinin en üst versiyonu olan ‘havuz suyu uzaktan kontrol ve izleme cihazı ve UV cihazı’ ile yeniledi. 

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A SİSTEM İLE İLGİLİ SUNUM YAPILDI

Bu konu hakkında, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a kapsamlı bir sunum yapıldı. Enelsa Endüstriyel Elektronik şirketinde Satış ve Pazarlama Müdürü Sebahattin Camcı ve Zirve Havuz Sahibi Fevzi Yıldırır Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret ederek, konu hakkında sunum yaptı.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen sunumda, havuz suyu uzaktan kontrol ve izleme cihazı ve UV cihazı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’ne ait havuzlarda daha temiz, daha sağlıklı bir ortam oluşturulduğu ifade edildi.

Bu sistemle birlikte yüzde 35 daha az kimyasal kullanımı yapılırken, yüzde 25 su ve yüzde 25 enerji tasarrufu sağlandı. Bu sistemin bakteri ve viral kirliliği önleme noktasında da büyük faydası oldu.

Enelsa Endüstriyel Elektronik şirketinde Satış ve Pazarlama Müdürü Sebahattin Camcı, konu ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Havuz kontrol sistemleri ve dozaj pompaları üretiyoruz. Kayseri’de de Zirve Havuz firması, bizim bölge bayimizdir. Bu sistemlerin uygulamasını, servisini, montajını ve bakımlarını yapıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yüzme havuzlarının online olarak PH sıcaklık ve klor miktarını ölçen, buna bağlı olarak dozaj pompalarıyla havuzun değerlerini, Sağlık Bakanlığı’nın ve halk sağlığının istediği düzeyde 7/24 sürekli tutan stabil tutan sistemler taktık. Bu sistemleri takmakla yetinmedik, bunların izlenmesi ve ayarlarının yapılabilmesi için uzaktan izleme portalı oluşturduk. Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız bizim altyapımızdan verileri alıp, istediği internet sitesinde bunları halkla da paylaşabilecek.”

“BU SİSTEMLERİ ONLİNE OLARAK İZLEYEN, YÖNETEN, KONTROL EDEN VE HALKA AÇAN İLK KURUM”

Yüzme havuzlarında bu noktada Türkiye’de ilk kurum Kayseri Büyükşehir Belediyesi olduğunu vurgulayan Camcı, “Belediyemizin bizden istedikleri profesyonelce, talepler üst düzeydeydi, bu talepleri yerine getirdik. Yüzme havuzunda profesyonel davranan, üst noktada iş yapan bir kurum, Türkiye’de bir ilk yapmış, bu sistemleri online olarak izleyen, yöneten, kontrol eden ve halka açan ilk kurum olmuştur” diye konuştu.

“KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BİRLİKTE BU İŞİ TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ ŞEKİLDE YAPTIK”

Camcı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile yerli ve milli bir şekilde bu çalışmayı yaptıklarını belirterek, “Biz üretici olarak 1996’dan beri dozaj pompası ve havuz kontrol sistemlerini Antalya’daki fabrikamızda yerli ve milli olarak üretiyoruz. Üretici olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu işi tamamen yerli ve milli şekilde geliştirdik ve havuz kontrol sistemlerini uzaktan izleme ve yönetim portalımızı kurmuş olduk. En önemli noktası burasıdır. 7/24 havuzlar bu standartlarda kalıyor. Bu cihazlar online ölçülüyor. Uzaktan izleyen kurumlar sadece vardı ama sistemin bütün parametrelerini uzaktan izleyen, uzaktan kontrol eden, halkla paylaşacak şekilde sistem ile şeffaflık ilkesi önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

“YÜZDE 25 SU, YÜZDE 25 ENERJİ VE YÜZDE 25 ISI TASARRUFU”

Büyükşehir Belediyesi Teknik Koordinatörü Vedat Kılıç da, yerli ve milli ürün kullanıldığına dikkat çekerek, “Burada şeffaflık ön plana çıkıyor. Bu Türkiye’de ilk olduğu için yerli ve milli ürün kullanıyoruz. Yüzde 40’a yakın kimyasal sarfiyatını azaltırken, Yüzde 25 su, yüzde 25 enerji ve yüzde 25 ısı tasarrufu sağlayarak belediyemize büyük bir şekilde katkıda bulunduk. Ayrıca bu cihazları kullanarak bakteri oranını 0’a indirdik. Havuzlarımız halk sağlığına, İl Sağlık Müdürlüğü’nün belirlediği standartlara kavuştu” ifadelerini kullandı. 

Sunuma, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, ilgili daire başkanları ve şirket yetkilileri katıldı. Sunumda, ayrıca cihazlar ve sistemde Başkan Büyükkılıç’a tanıtıldı.

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