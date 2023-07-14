Kayseri Havalimanı'nda yeni terminal heyecanı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 milyon yolcuya hizmet vermesi hedeflenen ve yapımı hızla devam eden Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmalarını yerinde inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın inşaatında çalışmalar aralıksız sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, inşaat alanında incelemelerde bulunarak son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.,

Kente önemli bir kazanım olacak projeyi çalışmaların başladığı ilk günden bu yana yakından takip eden Büyükkılıç’a incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal, daire başkanları ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi inşaat alanında incelemelerde bulunarak, çalışmaların seyri ve proje detayları hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

“ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR”

Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü belirterek, “Cenab-ı Allah’a şükürler olsun Kayseri Havaalanımızın terminal binasıyla ilgili çalışmalar hızla devam ediyor. İnşallah sonbahara sürecin tamamlanacağına inanıyoruz. Yüklenici firmamızı tebrik ve teşekkür ederek bu konudaki gayretlerine devam diye temennide bulunuyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu sürecin başından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ulaştırma Bakanlarımızın ve DHMİ Genel Müdürümüzün yapmış olduğu, bakanlarımızın, milletvekillerimizin vermiş olduğu desteklerden dolayı her birine şehrimiz adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.