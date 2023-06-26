Kayseri Hacılar Kurban Bayramı'na hazır

Kayseri'nin Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçede tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Hacılar Belediyesi olarak, ilçede sorunsuz bir bayram yaşanması için tüm hazırlıkların yapıldığını ifade eden Başkan Özdoğan, Kurban Bayramı’nda mezar ziyaretlerini yapmak isteyen vatandaşlar için ilçe mezarlığında çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarının da yapıldığını söyledi.

Başkan Özdoğan, “Özellikle şubat ayı itibari ile çok ciddi sayıda ilçemiz sakinlerinin arttığını biliyoruz. Deprem sonrası baharı beklemeden, yazı beklemeden buraya taşınan vatandaşlarımız bu güzel ilçede yaşamlarına devam ediyorlar. Dolayısıyla bu bayramda temizlik işlerimiz önceki bayramlarda olduğu gibi en ufak ayrıntı bile düşünülerek gerek kurban kesim yerleri gerekse vatandaşlarımızın ahırlarda aldıkları hizmetlerden dolayı besi ahırlarında, çiftliklerde genel temizlik başta olmak üzere tüm çalışmalarını yaptılar. Temizlik, zabıta ve veteriner hizmetleri bayram boyunca aksamadan devam edecek. Vatandaşlarımız, Fen İşleri Müdürlüğümüzün 442 37 77 numaralı telefonuna kurban bayramı boyunca ulaşabilir" dedi.

Hacılar ilçe bayramlaşma programının bayramın üçüncü günü saat: 14:30’da Hacılar Kafe Restoran’da yapılacağını duyuran Başkan Özdoğan, “Programımıza tüm hemşerilerimiz davetlidir. Tüm vatandaşlarımıza sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.