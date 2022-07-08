Kayseri Hacılar Erciyesspor'dan TSS Turizm'le işbirliği

Hacılar Erciyesspor Kulübü ile TSS Turizm Organizasyon arasında düzenlenen tören ile sponsorluk anlaşması imza altına alındı. Kayseri'nin Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, “Hacılar Erciyessporumuzu BAL' da daha emin adımlarla, daha güçlü yapma gayretindeyiz” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Hacılar Fevzi Mercan Stadyumu’nda gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması imza törenine Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ASKF Başkanı Mutlu Önal, Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serkan Sucan, Hacılar Erciyesspor Futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu, Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Hacılar Erciyesspor Antrenörü Tanju Alan ve yöneticiler katıldı.

Sponsorluk hakkında bilgiler veren TSS Turizm Organizasyon ve Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sahibi Serkan Çeri, Hacılar Erciyesspor'a sponsor olmaktan gurur duyduklarını belirterek şöyle konuştu;

“Hacılar Erciyesspor bizim için önemli bir marka, bunun sebebi yüksek irtifa kamp merkezimize en yakın ilçe ve 3 yıldır çalışmalarını sürdürdüğümüz yüksek irtifa kamp merkezini bu sene istediğimiz seviyeye getirdik ve artık süper lig takımlarını buraya getiriyoruz. Süper Lig takımları Hacılar Erciyesspor’un sahasından da faydalanacak ve Hacılar Erciyesspor Kulübünü de tanıyacaklar. Hedeflerimizin arasında zaman zaman hazırlık maçı yapıp Hacılar’ı ve Erciyes’i Türkiye gündemine taşımak istiyoruz. Bu sponsorluk anlaşması için bize destek veren Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan'a çok teşekkür ediyoruz.”

Hacılar Erciyesspor Futbol Şube Sorumlusu, TSS şirketine yapmış olduğu sponsorlukla ilgili teşekkür ederek “Hacılar Erciyesspor'un inşallah bu zamana kadar hedefleri vardı. Bundan sonra da çeşitli organizasyonlarla beraber daha iyi hedeflere koşacağız. Hacılar Erciyesspor'un bu seviyeye gelmesinde Bilal başkanımızın çok büyük emekleri var. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bundan sonra inşallah kulüp olarak daha iyi olacağız. Sponsorluk anlaşmamızın duyurulması ile beraber kendi potansiyelimizle sanayici ve iş adamlarımızla Hacılar Erciyesspor'umuza daha çok sahip çıkacaklarına inanıyoruz” dedi.

Törende konuşan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan'da Hacılar tarihinde önemli bir gün olarak nitelendirdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Spor camiasında kendini ispatlamış, kanıtlamış büyük bir şirketin sponsorluk desteğiyle Hacılar Erciyessporumuz BAL Ligi'nde daha emin daha güçlü adımlar atma yolunda çok büyük bir güne şahit oluyoruz. Amatör camiayla her zaman iç içeyiz. Amatör camiaya gönül veren herkes sağ olsun. Bizlerde öncelikle amatördeki var olan güzelliklere güzellik katmak istiyoruz. Tabi ki kulübümüzün başarılı olması da önemli. Bizim hedeflerimizden birisi BAL Ligi'nde daha yukarılarda olmak. İmza altına aldığımız sponsorluk ile gerek Hacılar’ın gerekse Kayseri’mizin ve Erciyes’imizin tanıtımına çok büyük katkıları olacak” dedi.

Konuşmaların ardından taraflarca imza atıldı.