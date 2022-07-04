Kayseri Hacılar'dan Kent Müzesi atağı

Kayseri'nin Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Kent Müzesi inşaatının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Özdoğan, yapılacak müze ile Hacılar’ın geçmişinin gün yüzüne çıkacağını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi bünyesinde yapımı devam eden kent müzesi çalışmalarını inceleyen Kayseri'nin Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, çalışmalar hakkında birim amirlerinden bilgi aldı.

Özdoğan, kent müzesinin Hacılar’ın geçmişini gün yüzüne çıkaracağını belirterek, “Daha önce Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci kardeşimizin adını verdiğimiz kültür merkezimizdeki fuaye alanında kısmen sergileyebildiğimiz Hacılarımızın kültürüne, geçmişine ait görüntüleri burada oluşturduğumuz yaklaşık 150 metrekarelik alanı kent müzesi haline getiriyoruz. Burada Hacılarımızın tarihini, geçmişini, kültürünü yansıtmaya çalışacağız. Gerek yazılı basın, gerekse geçmişteki kültürel yayınları hemşerilerimizin kullandığı bir kısım eşyalarla birlikte geçmişimizi daha iyi tanıması adına sergileyerek vatandaşlarımızın geçmişi tanıması adına katkıda bulunmak için çalışmalarımız sürmekte. İnşallah yaz sonuna burası tamamlanacak. Projelerimiz arasında olan kent müzesini inşallah ilçemize en kısa zamanda kazandıracağız. Vatandaşlarımız Hacılar ile ilgili materyalleri bizlere ulaştırmaları halinde burada sergileyebiliriz” dedi.