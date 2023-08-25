Kayseri Hacılar'dan KANKA'ya anlamlı ziyaret

Kayseri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi’ni ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu ve Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü’den hastane hakkında bilgiler aldı. Özdoğan, kanserli birçok çocuğun tedavisini yapan bu denli yüksek teknolojiye sahip bir hastanenin Kayseri’de olmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, KANKA Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü ve ekibiyle birlikte ERÜ KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi ile Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi’nin gezen Başkan Özdoğan, burada tedavi gören çocuklara palyaço, sihirbaz gösterisi ve hediyeler vererek çeşitli ikramlarda bulundu.

KANKA öncülüğünde hayırsever ve belediyelerin katkılarıyla yapılan son derece modern teknolojiye sahip hastanede tedavi gören çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Özdoğan, burada yaptığı açıklamada, “Türkiye'de sayılı hatta gerçekten iddialı KANKA hematoloji onkoloji kemik iliği hastanesini ziyaret ettik. Burada tedavi gören yavrularımıza biraz moral ziyareti aslında bu ziyaretimiz. Bu hastanemizin uluslararası anlamda akredite olması, steril ortamda çok daha güzel hizmetler vermesi, kıymetli başhekimimle ve değerli hocalarımla daha çok anlam ifade ediyor. Kurulduğu günden beri buraya emek veriyorlar. Başta Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’nin, hayırseverlerimizin ve tüm Kayseri’nin el ele verip bu güzel hastanenin ilimize kazandırılmış olmasından ziyadesiyle mutlu olduk. Emeklerine, yüreklerine sağlık. Buradaki kıymetli hocalarım, kıymetli personelimizle sağlık ekibimizle gerçekten güzel işler yapılıyor. Burada tedavi gören yavrularımız büyük oranda sağlığına kavuşup hayatlarına devam ediyorlar. Gerçekten burada güzel işler oluyor. Onun altını özellikle çizelim. Emeği geçen herkesi ben yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum, ellerine yüreklerine sağlık. Çünkü bu iş yürek işi gönül işi Allah onlardan razı olsun” ifadelerine yer verdi.