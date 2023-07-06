Kayseri Hacılar'dan 'Fransa' açıklaması

Kayseri'nin Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Fransa'da bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesiyle başlayan olaylı protestoları değerlendirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Diğer ülkelere de sıçrayan olayları endişe ile izlediklerini ifade eden Kayseri'nin Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Cumhurbaşkanımızın gezi olaylarında Avrupa Birliği’ne yaptığı uyarının 10 yıl sonra gerçekleştiğini görmek de tabii ki Cumhurbaşkanımızın ne kadar öngörülü olduğunu bizlere bir kere daha gösterdi.” dedi.

Başkan Özdoğan sözlerine şöyle devam etti; “Dünyadaki gelişmeleri başta Fransa olmak üzere endişeyle izliyoruz. Bunlar bugünün sıkıntısı değil bunlar son 60, 70 yılın sıkıntıları, artık gün yüzüne çıkmaya başladı. Sömürgeci düzenin nasıl sonlanacağını biz de biliyoruz. Sömürgeciliğin kimseye fayda etmediğini bilen toplumun torunları olarak da bir kere daha buradan altını çizelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki gezi olaylarında Avrupa Birliği’ne yaptığı uyarının 10 yıl sonra gerçekleştiğini görmek de tabii ki Cumhurbaşkanımızın ne kadar öngörülü olduğunu da bizlere bir kere daha gösterdi. Biz sadece Türkiye için Müslümanlar için değil, bütün dünya için huzuru, adaleti, sükûneti istiyoruz. Türkiye’mizdeki güzelliğin bütün dünyada olmasını da temenni ediyoruz.”