Kayseri Hacılar'dan 1.1 milyarlık yatırım

Kayseri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, görev süresi boyunca ilçeye 1 milyar 100 milyon TL’lik yatırım kazandırdıklarını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ak Parti Hacılar Teşkilatı ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Toplantıya Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ak Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, Ak Parti il başkan yardımcıları Hamdi Somtaş ve Ebru Ünal, Belediye Meclis üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile Kadın ve Gençlik kolları teşkilat mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Ak Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, "Başkanımız şimdiye kadar birçok hizmette bulundu. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde de Hacılar için elimizden geleni yapacağız. Başkanımıza teşekkür ediyorum, sağ olsun." dedi. Başkan Bilal Özdoğan da "Teşkilatımızla gece gündüz çalıştık ve 5 yılda Hacılar'a güzel hizmetleri sunduk." ifadelerini kullandı. Özdoğan, "Hacılar'a hizmet için yola çıktığımız günden bu yana teşkilatımızın gücünü ve desteğini her zaman yanımda hissettim. Teşkilatımızla uyum içinde çalıştık ve 5 yılda ilçemize 1 milyar 100 milyon liralık yatırım kazandırdık" diye konuştu.