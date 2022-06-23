Kayseri Hacılar'da parke mesaisi

Kayseri'nin Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Akdam Mahallesi’nde başlatılan kilitli parke çalışmasını yerinde inceledi. Özdoğan Akdam Mahallesi’ne 13 bin metrekare kilitli parke çalışmasının yapıldığını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Birim amirleriyle birlikte Akdam Mahallesi Uhud Sokak’da yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kayseri'nin Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diledi. Özdoğan, bölgeye 13 bin metrekarelik kilitli parke çalışması yapıldığını belirtti.

Akdam Mahallesi Uhud Sokak’da alt yapı işlemleri biten bölgede kilitli parke çalışmasına başladıklarını hatırlatan Başkan Özdoğan, "Bu bölgede 13 bin metrekare kilitli parke yol yapım çalışması gerçekleştirerek konforlu bir alan oluşturuyoruz. Alt yapısı tamamlanan bölgelerde üst yapı çalışmalarımız bu yazda hızla devam edecek. Bu alanda kilitli parke yol çalışması ve imar uygulamalarından sonra ulaşımın rahatlaması tabi ki üst yapının da konforlu hale getirilmesine vesile oldu" dedi.