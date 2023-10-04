Kayseri Hacılar'da beton kanalı projesi

Hacılar Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca Ekim ayı toplantısını gerçekleştirdi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, toplantıda Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadı. Özdoğan, Develi İlçesi'nde şehit olan Mikail Bozlağan'a Allah'tan rahmet, yaralı polis memurlarına da acil şifalar diledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Hacılar Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Ekim Ayı Meclis toplantısının birinci oturumuna başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Meclis toplantısı öncesinde konuşan Başkan Özdoğan, terörün gündem oluşturmasına izin verilmeyeceğini ve terörü tanımayan, teröriste terörist diyemeyenleri kınadıklarını belirtti. Özdoğan, “Bugün bir kez daha içimizi acıtan bir olayla karşı karşıyayız. Ankara'da meydana gelen terör saldırısını kınıyor ve bu saldırıda şehit olan genç kardeşimiz Mikail Bozlağan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Kayseri'mizin başı sağ olsun. Bu saldırıyı kahramanca püskürten ve hafif yaralanarak atlatan polislerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimize ve milletimize geçmiş olsun diyorum. Terör saldırıları bizi yıldıramayacak ve birlik ve beraberliğimize zarar veremeyecektir. Biz güçlü bir milletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Meclis Başkanımızın ifade ettiği gibi, terörün gündem oluşturmasına izin vermeyeceğiz. Devletimiz, terörle mücadele konusunda gerekli adımları atacaktır. Bu tür saldırıları gerçekleştirenlerin kim olduğu konusunda detaylı soruşturmalar yapılacaktır.” dedi.

İlçede yürütülen çalışmaları da değerlendiren Başkan Özdoğan, “Yaşadığımız sel felaketi sonrasında, Devlet Su İşleriyle yürüttüğümüz çalışmalar hızlı bir şekilde sonuç verdi. Dere yatakları üzerinde gerçekleştirilen düzenlemelerle ilgili olarak geçtiğimiz hafta DSİ ile bir araya geldik ve daha kapsamlı bir çalışma planı oluşturduk. Bu çerçevede, 2023 yılında tamamlanması planlanan beton kanal projesi için ihale süreci başlatıldı ve ilerleyen dönemlerde bu projenin tamamlanması için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca, 2024 yılında gerçekleştirilecek yatırımlarla ilgili detaylı bir planlama yapıldı,” şeklinde konuştu.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Hacılar Belediye Meclisi'nin gündeminde bulunan 3 asıl ve 1 ek gündem maddesine oy birliği ile karar verildi. Ayrıca Meclis Toplantısının 2. oturumu bugün yapılmasına karar verildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.