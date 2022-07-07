Kayseri Hacılar'da bayram hazırlıkları tamamlandı

Kayseri'nin Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçede tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Özdoğan, vatandaşların huzur içerisinde bir bayram geçirmesi için ekiplerin bayram boyunca çalışmaya devam edeceklerini belirtti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

“Dini bayramlarımızdan olan mübarek Kurban Bayramı’na milletçe ulaşmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz” diyen Kayseri'nin Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede tüm hazırlıklarının tamamlandığını kaydetti.

“Temizlik, zabıta ve veteriner hizmetleri bayram boyunca aksamadan devam edecek” diyen Başkan Özdoğan, “Vatandaşlarımız, Fen İşleri Müdürlüğümüzün 442 37 77 no’lu telefonuna kurban bayramı boyunca ulaşabilirler.” Dedi.

Kurban Bayramı’nda mezar ziyaretlerini yapmak isteyen vatandaşlar için ilçe mezarlığında çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarının da yapıldığını belirten başkan Özdoğan, bayram öncesinde vatandaşların temiz bir ortamda kabir ziyaretlerini yapabilmeleri adına ilçe mezarlığında yabani ot ve temizlik çalışmalarının düzenli bir şekilde yapıldığını hatırlattı. Özdoğan, bu manada vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilen ilçe mezarlığında temizlik çalışması sürekli yapılmakta bu bayramda da vatandaşların temiz bir ortamda kabir ziyaretlerini yapabileceklerini söyledi.

Başkan Özdoğan, ilçe genelindeki tüm camilerde, iç ve çevre temizlik ile genel bakım çalışmasının da yapıldığını belirtti.

Hacılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde ilçe genelindeki camilerin temizliğini yapmak için kurulan cami temizleme ekibi, camilerin içleri ve cami çevresi temizliği ile bahçe bakımını yaparak vatandaşların temiz bir ortamda ibadetlerini yapması için çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Başkan Özdoğan, “ayrıca ilçemizde bayramlaşma programımızı bayramın üçüncü günü saat 17:00’de Hacılar Kafe Restoran’da yapacağız. Programımıza tüm hemşerilerimiz davetlidir” dedi.