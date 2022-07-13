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Kayseri Hacılar'da Başkan Bilal Özdoğan'a sevgi seli

GÜNDEM 13.07.2022, 08:30
Kayseri Hacılar'da Başkan Bilal Özdoğan'a sevgi seli

Hacılar İlçesi’nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bayramlaşma Programı, Bayramın üçüncü günü gerçekleştirildi. Bayramlaşma programı etkinliğine telekonferans ile bağlanan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç konuşmasında “Bilal başkanım ilçemizin gelişmesi için gayretle çalışıyor, kendisi bizim gurur kaynağımız” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Hacılar Kafe Restoran’da düzenlenen ve yoğun bir katılımla gerçekleşen bayramlaşma törenine önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Ak Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, 21. dönem MHP Kayseri milletvekili Hamdi Baktır, Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Ak parti Hacılar ilçe Başkanı Ahmet Övüç, Milliyetçi Hareket partisi Hacılar ilçe başkanı Mustafa Baloğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Mustafa Alan, Kayso Meclis Başkanı Abidin Özkaya, İncesu OSB Başkanı Hacı Ali Baktır, Belediye Meclis Üyeleri, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma töreninde, konuşan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, tüm Kayseri halkının ve Müslüman aleminin bayramını tebrik ederek, “Belediye olarak bu bayramda da ilçemiz adına gayretle çalıştık. 1. Günden itibaren 40 personel ve 20 araçla bir çok noktada çalışmalarımız sürdürülmektedir. Şu ana kadar ilçemizde herhangi bir olumsuzluk olmadı” dedi. Özdoğan ilçemize gerek devlet gerekse büyükşehir yatırımlarının sürdüğünü belirterek “sağlıktan spora tüm alanlarda yatırımlarımız ve çalışmalarımız devam etmekte, inşallah bu yıl sonunda 4 açılış yaparak vatandaşımıza en iyi hizmeti verme gayretindeyiz.” dedi.

Özdoğan, “amacımız ilçemize var olan güzelliklere güzellikler katarak 2023 yolunda yerel yönetimler olarak inşallah bu seçimde de daha önceki alınan oylardan üzerine ekleyerek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

 Daha sonra telekonferansla bayramlaşma programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’da tüm Kayserililerin bayramını tebrik ederek, “Hacıların hayırseverlikle akla geldiğini, Bilal başkanım ilçemizin gelişmesi için gayretle çalışıyor, kendisi bizim gurur kaynağımız, ilçemiz için güzel işler yapıyor, kendisine teşekkür ediyorum.” dedi.

AK Parti Kayseri milletvekili Hülya Atçı Nergis de tüm Kayseri halkının bayramını tebrik ederek, “Hacılar ilçemiz Kayserimizin göz bebeği bizim baş tacımız. Burada gerek işadamlarımız gerekse yatırımcılarımız ve hayırseverlerimiz her zaman yanımızdalar.” dedi.

 Son olarak kürsüye gelen önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da tüm Kayseri halkının bayramını tebrik etti. Hacılar halkımız hayırseverliği, cömertliği ve birbirine tutkunluğu ile gerçekten örnek olan bir ilçemiz diyen Yıldız, BAL'a yükselen Hacılar Erciyessporspor’u tebrik ederek “İnşallah başarılarının devamını yükselterek devam ettirecek. Buna inancımız tamdır, biz her zaman onların yanındayız.” dedi.

Yıldız, “Hacıların her sokağında her yapısında her projesinde mutlaka Ankara'da bitirilmesi gereken bir durum varsa bunu tüm milletvekili arkadaşlarımız ile canla başla takip etmeye hazırdır.” dedi.

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