Kayseri Hacılar'a 5 yılda 1 milyar yatırım

Kayseri Hacılar Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden Ocak ayı toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Özdoğan son 5 yılda ilçeye 1 milyar 100 milyon liralık yatırımın yapıldığını belirterek meclis üyelerinin yatırımlara değer kattığını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Hacılar Belediye Meclisi salonunda gerçekleştirilen yılın ilk toplantısına başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Yeni yılın başlangıcıyla birlikte sağlık, sıhhat ve afiyet dileklerimi iletiyorum. Rabbim, bu iyilikleri ilçemize, ilimize, ülkemize ve tüm insanlara versin” dedi.

Son 5 yılda ilçeye 1 milyar 100 milyon liralık yatırım yapıldığına değinen Özdoğan, “Meclisimizdeki çalışmaların ve yapılan hizmetlerin değerini anlamak gerekiyor. Bir milyarlık yatırımın ilçemize kazandırılması, meclis üyelerimizin de emeklerini gösteriyor.” dedi.

Son olarak yapılan bu hizmetlerin devam edeceğini söyleyen Özdoğan, “İlçemizdeki derelerin ıslahı ile alakalı Ankara ziyaretimizde Devlet Su İşleri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 200 milyonun üzerinde bir yatırımı da ilçemize kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Konu ile alakalı işlerin ihalesinin 16 Şubat'ta yapılacağını kamuoyuna bildirmiş olalım” şeklinde konuştu.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Hacılar Belediye Meclisi’nin birinci gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu."