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Kayseri Gastronomi Günleri tam not aldı

GÜNDEM 31.10.2023, 10:45
Kayseri Gastronomi Günleri tam not aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde 3 gün boyunca birbirinden önemli ve özel etkinliklerin gerçekleştirildiği, Türkiye’nin dört bir yanından katılımcıların olduğu Gastronomi Günleri’nde hem ünlü şeflerden hem de vatandaşlardan tam not aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği gastronomi dalında, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi’nde yer alan Kayseri’de özel bir çalışmaya imza attı. Kayseri mutfağının tüm dünyaya tanıtılması için çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Gastronomi Günleri ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye’nin dört bir yanından katılımcıların olduğu Gastronomi Günleri’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, etkinlik ünlü şeflerden tam not aldı. 3 gün süren Gastronomi Günleri kapsamında ünlü şefler, yerel işletmeciler, kadın kooperatifleri, akademisyenler, paneller, söyleşiler, atölyeler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, yarışmalar, yöresel lezzetler, tanıtımlar, ikramlar, gastroshowlar, sportif etkinlikler ve sürpriz konuklar Kayserililerle buluştu.

3 gün boyunca 50’si yerel işletme, 30’u kadın kooperatifi, 10’u dernek ve üniversite kulüpleri, 3 farklı ilçe belediyesi ve 3 farklı kurumun yer aldığı 100 stant ile birbirinden özel etkinlikler yapıldı. Programda, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına özel 1 ton Kayseri mantısı dağıtımı da yapıldı.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN GASTRONOMİ DERNEKLERİ KATILDI

Samsun, Niğde, Sivas, Çankırı, Denizli, Şanlıurfa, Gaziantep ve Mardin gibi Türkiye’nin farklı illerinden gelen dernekler tarafından atölyeler de gerçekleştirildi. Sivas Araştırmacı Aşçılar ve Gastronomi Derneği Peskutan Çorba Atölyesi, Karadeniz Aşçılar ve Turizm Birliği Derneği Muhlama Atölyesi, Çankırı Profesyonel Aşçılar Derneği Yumurta Tatlısı Atölyesi, Denizli Butik Pastacılar ve Girişimci Kadınlar Derneği Yöresel Tarhana Çorbası Atölyesi, Niğde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Helveter Atölyesi, Şanlıurfa Profesyonel Aşçılar Derneği Çiğ Köfte Atölyesi, Mezopotamya Anadolu Gastronomi Derneği Yöresel Mardin Mücendra Pilavı Atölyesi ve Gaziantep Aşçılar Derneği de Ekşili Ufak Köfte Atölyesi gerçekleştirdi.

BİRBİRİNDEN RENKLİ YARIŞMALAR DÜZENLENDİ

Yarışma alanında da birbirinden renkli görüntülere sahne olan yemek yarışmaları da düzenlenen Gastronomi Günleri’nde Liseler Arası Bireysel ve Ekip Kayseri Mutfağı Ana Yemek Yarışmaları, Ev Hanımları Yöresel Yemek Yarışması, Üniversiteler Arası Bireysel ve Ekip "Kayseri Mutfağı Ana Yemek" Yarışmaları ve Sucuk Ekmek Yeme Yarışması’nda da yarışmacılar hünerlerini sergiledi. Yarışma alanında ayrıca kuzu şov, pastırma doğrama şovu ve Down Sendromlu Özel Şefler Yemek Sunumları ile pastırmalı yumurta, sucuklu yumurta sunumu yapıldı.

PANEL VE SEMPOZYUMLARDA GASTRONOMİ MASAYA YATIRILDI

Gastronomi dalında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi’nde yer alan Kayseri’deki Gastronomi Günleri programı kapsamında alanında uzman isimlerin ve akademisyenlerin konuk olduğu panel ve sempozyumlarda ‘gastronomi’ konusu masaya yatırıldı. Dr. Mustafa Ülker moderatörlüğünde Kemal Koçak, Sinan Yavuz, Hülya Tiritoğlu, Funda Cenik, Yunus Emre Özdemir, Ümit Yiğit’in konuk olduğu "Yerel Mutfaklarda Yenilikçi Yaklaşımlar" konulu panel gerçekleştirildi.

Gastronomi alanında sürdürülebilirlik, yiyecek-içecek işletmelerinde yerel markalaşma, Gastronomide Tanıtım ve Medyanın Rolü ve Gastronomi eğitimi gibi farklı oturumlarda Kayseri Gastronomi Sempozyumu düzenlendi. Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban moderatörlüğünde, Prof. Dr. Ebru Tarcan İçigen, Prof. Dr. İbrahim Giritlioğlu, Doç. Dr. Ozan Güler, Doç. Dr. Ali Solunoğlu panelde konuşmalar gerçekleştirdi.

SÖYLEŞİLERLE KAYSERİ MUTFAĞINA KATKI SAĞLANDI

Söyleşilerde ise gastronomi şefleri ve çok özel konularla Kayseri mutfağına katkıda bulunuldu. Bu kapsamda, ‘Sağlıklı Beslenmeyi İmkânsız Kılan Diyet Anlayışını Yok Etmeye Geliyorum’ konulu Rabia Özaslan söyleşisi, ‘Coğrafi İşaretli Ürünümüz Yamula Patlıcanı’ konulu Doğa Çitçi’nin söyleşi ve atölyesi, ‘Kayseri Yerel Mutfağının Pazarlanması’ konulu Murat Bozok söyleşisi, Cüneyt Asan ve Harun Reşit Dönmez söyleşisi, Fatma Nur Uçar’ın Kayseri Mantısı atölyesi, ‘Kayseri'den Tüm Dünyaya Gastronomi Açılımı’ konulu Eyüp Kemal Sevinç söyleşisi ve Yağlama Atölyesi, Zahide Beydilli’nin Kedi Bacağı atölyesi, ‘Küresel Dünyada Türk Mutfağı’ konulu Rafet İnce söyleşisi ve Türk Kahveli Tepsi Mantısı Atölyesi, ‘Kayseri Mutfağının Tanıtımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar’ konulu Hazer Amani söyleşisi ve Pöç Burger Atölyesi, ‘Glütensiz Kayseri Mutfağının Çölyak Hastaları ile Buluşması’ konulu Süleyman Engin söyleşisi, ‘Kayseri Gastronomisinde Sağlıklı Yaşam’ konulu Ender Saraç söyleşisi, ‘Kayseri Mutfağının Uluslararası Anlamda Markalaşması’ konulu Sefa Okyay Kılıç söyleşisi ile Aside ve Kedi Bacağı Atölyesi gerçekleştirildi.

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