Kayseri Erciyes'te zorlu maraton başlıyor

Erciyes Dağı'nın görkemli atmosferinde gerçekleşecek olan Corendon Airlines Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu 1-2 Temmuz tarihlerinde 5 farklı etapta koşulacak. 200 atlet Erciyes’in zorlu volkanik tepelerine meydan okuyacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye’nin dört bir yanından atletlerin katılacağı Corendon Airlines Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu bu yıl 6. kez düzenlenecek.

1-2 Temmuz 2022 tarihlerinde organize edilecek olan etkinlik Kayseri Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde Middle Earth Travel organizasyonu ile Corendon Airlines isim sponsorluğunda ve Decathlon, Das3917 Otel, Megasaray Otel, Argeus Events, Zuber, Meysu, Hüma Hastanesi, SPX, Merrell destekleri ile gerçekleşecek.

Yarışlar 2 gün boyunca 64K, 45K, 25K, 12K ve Vertical Kilometer VK olmak üzere 5 farklı kategoride yapılacak. 200 katılımcı uluslararası kategori puanlarını hanesine yazdırmak için Erciyes’te kıyasıya mücadele edecek.

Avrupa'nın en yüksekte biten dikey koşusu olan Vertical Kilometer (VK) Uluslararası Skyrunning Federasyonu (ISF) tarafından Türkiye’den ilk kez akredite edilen yarış olma özelliği taşıyor. 1000 metre yükselme koşusu olan bu parkurda atletler Hisarcık Kapı’da 2.350 metre’den başlayıp koşarak Ottoman tesisi üst istasyonda 3.360 metre irtifada finişe ulaşacak. 1 Temmuz 2022 Cuma günü düzenlenecek olan etap saat 09:00’da start alacak.

2 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek 64K Erciyes Ultra Sky Trail parkurunda atletler 64 kilometrelik zorlu arazide Erciyes Dağı’nın dört bir yanını 360 derece koşarak dolanacak. Yarış sabah saat 05:30’da Tekir Kapı’dan başlarken, 45 kilometre uzunluğundaki 45K etabı saat 06:30’da Gereme antik kentinden, 25 kilometrelik 25K Trail Run yarışı saat 08:00’da Hacılar Sarı Göl’den, 12 kilometrelik 12K yarışı saat 09:00’da Hacılar Kapı’dan aynı gün start alacak. Tüm yarışmacılar Tekir Kapı’da bulunan bitiş noktasına koşacak.