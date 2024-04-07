Kayseri Emniyeti şehit ailelerini ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla emniyet mensupları, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi. Programda, Türk Polis Teşkilatı’nın 178’inci kuruluş yıl dönümü kutlandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla, Polis Evi’nde düzenlenen iftar programına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, emniyet mensupları, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Salondaki masaları tek tek ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, emniyet mensupları, şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile sohbet edip, istek ve taleplerinin olup olmadığını sorarak, hayırlı ramazanlar temennisinde bulundu. Kuran-ı Kerim tilavetiyle iftar yemeğinin ardından dualar edildi.

Başkan Büyükkılıç, şehit ve gazi yakınlarının sofralarına misafir olmaktan onur duyduğunu belirterek, “Ramazanınızı tebrik ediyorum. Sonuna yaklaştık. Kadir Gecenizi de tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı'na erişmeye temenni ederken, her birinize ayrı ayrı ii ki varsınız diyor ve sizlere minnet duyuyorum. Şehitlerimize rahmet diliyor, inşallah bizler içinde şefaatçi olurlar. Hayırlı akşamlar diliyor, daha nice ramazanlara hep beraber diye dua ediyoruz” şeklinde konuştu.

Vali Gökmen Çiçek ise, “ Sizin hakkınız bizim üzerimizde her türlü hakkın üzerinde geliyor. Siz hakkınızı helal etmezseniz yaşamak bize haram olur. Çünkü sizin evlatlarınız bizim huzur ve güvenliğimiz için canlarını feda ettiler. Haklarınızı helal edin diyorum, hayırlı ramazanlar, hayırlı bayramlar” dedi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da “Kadir gecemiz mübarek olsun. Bizleri böyle kutlu ve mübarek bir gecede bir araya getiren kıymetli emniyet müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimize bu gecede rahmet diliyorum” diye konuştu.