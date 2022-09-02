Kayseri ekonomisine GES desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini kendi tesislerinden karşılayabilmek için 103,9 milyon TL değerinde yatırım bedeli ile Güneş Enerji Santrali (GES) kuracağını açıkladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KASKİ Genel Müdürlüğü, artan enerji maliyetlerini en minimum seviyelere indirebilmek için de çok önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda ihtiyaç duyulan enerji için Boğazköprü mevkiinde Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin hemen yanı başında temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirecek Güneş Enerji Santrali (GES) için harekete geçildi.

ENERJİ MALİYETLERİ AZALACAK

KASKİ tarafından 81 bin 698 metrekarelik alanda kurulum çalışmalarına başlanan ve kısa bir süre sonra hizmete girecek olan Güneş Enerji Santrali’nde (GES) yılda toplam 11 milyon kWe üretim sağlanacak. Yenilenebilir güneş enerji kaynağından üretilecek elektrik sayesinde, çevre sağlığı korunarak karbondioksit salınımı azaltılmış olacak. İmalat çalışmaları kısa süre önce başlayan proje ile yılda yaklaşık 25 Milyon TL kazanç sağlanacak.

“YILDA 25 MİLYON TL KAZANÇ SAĞLANACAK”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ’nin altyapı çalışmalarını eksiksiz şekilde yerine getirebilmek için yoğun bir şekilde çalıştığını kaydederek, “İnşallah yakın zamanda hayata geçireceğimiz GES projemiz ile yılda 25 milyon TL gibi önemli bir tasarruf sağlayacağız” dedi.

KASKİ’nin her geçen gün artan enerji maliyetlerini minimum seviyelere çekebilmek için, çevreye zarar vermeyen, tükenmeden sürekli kendisini yenileyen enerji kaynaklarına yöneldiğinin altını çizen Başkan Büyükkılıç şunları kaydetti:

“Kurulacak olan santralin üretim kapasitesi 5.000 kWe/h olup yılda yaklaşık 11 Milyon kWe elektrik üretimi sağlanacak. Üretilen enerji KASKİ’miz bünyesindeki tesislerde kullanılacak olup, yılda yaklaşık 25 Milyon TL kazanç sağlanmış olunacak. Gerçekten çok önemli bir proje. Bir yılda İhtiyaç duyulan enerjinin yüzde 10’u buradan karşılanacak. Amacımız ilerleyen dönemde ihtiyacımızın daha fazla bir bölümünü karşılayabilecek tesisler inşa etmek. İnşallah 2023’ün temmuz ayında üretime başlayacağız. Böyle tesisler hem memleketimiz hem de ülkemiz adına çok önemli.”