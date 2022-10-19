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Kayseri dinamiklerine ulaşım brifingi

GÜNDEM 19.10.2022, 08:15
Kayseri dinamiklerine ulaşım brifingi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve 3 ana kademedeki il yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ulaşım birimlerinden, bu alanda yapılan ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin detaylı brifing aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve yönetimi, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve yönetimi, AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek, Genel Sekreter Yardımcıları Bayar Özsoy, Ali Hasdal, daire başkanları ve ulaşım birimi ekipleri katıldı.

Toplantıda ulaşım birimleri tarafından kentte yapılan, yapılmakta olan ve yapılması planlanan ulaşım projeleri hakkında detaylı sunum yapıldı. 

Kent genelinde ulaşım alanında yapılan hizmetler, yeni yapılacak çalışmalar ve alternatif yollar ile ilgili konuların masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, trafik kurallarına uyma noktasında bir kültür oluşturulması gerektiğine dikkat çekerek, “Yol konforu arttıkça ulaşım ağında ister istemez kurallara uymayınca sıkıntılar da artıyor. Otoban gibi yollarımız olunca, avantaj olduğu gibi dezavantaj da oluyor. Hepimizin kurallara uyması lazım. Bu konuda bir kültür oluşturmamız lazım. Medeniyetin gereği bunu gerektiriyor. O anlayışla da birbirimize nezaket kuralları içerisinde hatırlatmamız lazım” diye konuştu. 

Gerçekleştirilen sunum için teşekkür eden Büyükkılıç, “Katılımlarından dolayı değerli il başkanımıza, yönetimimize, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok iş yapmak iyi ama bunu anlatıp paylaşmak çok daha iyi olsa gerek” ifadelerini kullandı.

ÇOPUROĞLU’DAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, emeği geçen mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, daha konforlu, daha güvenli ulaşım için hizmetlerin süreceğini vurgularken, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da vatandaşlardan gelen talepleri Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerine ilettiklerini belirterek, yapılan sunumdan dolayı teşekkür etti.

“YILLIK 1 MİLYON TON AGREGA ÜRETİMİMİZ VAR”

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Yasin Harmancı da daire olarak yapılan yatırımlarla ilgili bir sunum gerçekleştirerek, geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen asfalt plenti ile ilgili bilgiler de aktardı. Harmancı, “Yeni asfalt plentimiz faaliyete geçti. Bu bizim için şehrimiz için önemli bir yatırımdı. Şuanda Kayseri’nin en modern plenti bizde. Yıllık 1 milyon ton agrega üretimimiz var. Burada emeği geçenlere, başta sayın başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Sedat Erdoğan ise kentte gerçekleştirilen trafik ve sinyalizasyon başta olmak üzere akıllı şehir uygulamaları hakkında sunum gerçekleştirdi.

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