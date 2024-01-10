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Kayseri dinamiklerinden yeni havaalanına inceleme

GÜNDEM 10.01.2024, 09:45
Kayseri dinamiklerinden yeni havaalanına inceleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve milletvekilleri ile birlikte açılış için gün sayan, 8 milyon yolcuya hizmet etmesi hedeflenen Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmalarını inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen ve çalışmalarda sona yaklaşılan Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apronu, açılış için gün sayıyor.

Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy ile birlikte açılışına sayılı günler kalan Yeni Terminal Binası’nda incelemelerde bulundu.

Akar, Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, çalışmaların seyri ve proje detayları hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

AKAR, KAYSERİ BELEDİYECİLİĞİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Bu noktaya gelebilmekten dolayı son derece mutlu olduklarını ifade eden TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “Allah’a şükrediyoruz. Kayseri’mizle alakalı bildiğiniz gibi yıllardan beri yatırım politikası büyük bir hızla devam etmekte. Sağlık konusunda, tarım konusunda, orman konusunda, hayvancılık konusunda, sulama konusunda, eğitim konusunda, çok ciddi yatırımlar yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’mız başta olmak üzere spor konusundaki yatırımlar gerçekleşti. Belediyecilik derseniz gerçekten Kayseri belediyeciliği, özellikle bu 94’ten beri büyük önemli eserler yaratıldı, gerçekleştirildi, halkımızın hizmetine sunuldu ve bu süreç devam ediyor” diyerek büyük ve güçlü Türkiye yolunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bakanlık, valilik, belediye, müdürlüklerin büyük bir aşkla hizmet etmenin sürdürüldüğünü ifade etti.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun da çok samimi gayret gösterdiğini ifade eden Akar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütün bakanlarımıza, bütün milletvekillerimize, bürokratlarımıza, işçi kardeşlerimize, bu işi takip eden ve unutturmayan, üzerinde duran siz basın mensuplarımıza ve bizi her zaman destekleyen, bize moral ve motivasyon veren Kayserili hemşehrilerimize bir kez daha şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Söz konusu tesis yakın bir zamanda inşallah hizmete girecek. Bununla ilgili son hazırlıklar yapılmakta. Onun da müjdesini en kısa zamanda sizlere vereceğiz. Hizmet siyaseti devam ediyor. Belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz bu konular üzerinde proje üretmeye devam ediyor. Hem Kayseri’mizin hem de bölgemizin daha modern, daha kullanışlı, daha insan odaklı olması için de yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha önemli, çok daha büyük projelerle halkımıza hizmeti devam ettireceğiz.”

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi’nin Kayseri’ye yakışacağını söyleyen Başkan Büyükkılıç da “Yolcularımıza modern ve konforlu hizmet sunacak olan Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın şehrimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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