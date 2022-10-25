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Kayseri dinamiklerinden turizm gezisi

GÜNDEM 25.10.2022, 12:15
Kayseri dinamiklerinden turizm gezisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile kent merkezindeki tarih ve turizm noktalarında incelemelerde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri merkezindeki tarihi ve turistik mekânları ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a Vali Gökmen Çiçek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, daire başkanları ve turizm işletmeleri temsilcileri eşlik etti.

GEZİDE TARİH VE TURİZM MASAYA YATIRILDI

Turizm gezisi kapsamında Başkan Büyükkılıç ile beraberindeki heyet, kent merkezindeki tarihi ve turizm değeri taşıyan yapıları ziyaret ederken, bir dönem Kayserili tüccarlar tarafından ticarethane olarak kullanılan Hatuniye Medresesi’ni inceleyerek, tarihi medrese içerisinde, yapılar için oluşturulan projeleri inceledi.

BÜYÜKKILIÇ VE BERABERİNDEKİLER YAZMA ESERLERİ İNCELEDİ

Turizm gezisinde Başkan Büyükkılıç ile beraberindeki heyetin bir başka durağı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bünyesindeki Raşit Efendi Yazma Eserler Kütüphanesi oldu. Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, Raşit Efendi Yazma Eserler Kütüphanesi’nde bulunan ‘Muhtasaru’l Oklidis ve Muhtasaru’l Miscitî’ eserlerinin tek cilt halinde toplandığı tarihin bilinen el yazması ilk geometri kitabını incelediler.

Ayrıca Büyükkılıç, Vali Çiçek ve Özhaseki ile birlikte kütüphane içerisindeki birbirinden değerli yazma eserleri inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Büyükkılıç gezi kapsamında, beraberindeki heyet ile birlikte Tarihî Kayseri Mahallesinde incelemelerde bulunarak, yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. 

Öte yandan Melik Mehmet Gazi Türbesi’ni de ziyaret eden Büyükkılıç, gezi esnasında vatandaşlarla ve öğrencilerle kucaklaşarak onlarla sohbet etti, vatandaşların taleplerini dinledi.

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