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Kayseri dinamiklerinden proje gezisi

GÜNDEM 01.01.2023, 09:30
Kayseri dinamiklerinden proje gezisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir'in projelerini inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri’deki sosyal projeler ile adından söz ettirerek ödüller alan ve vatandaşların duasını da alarak memnuniyetini kazanan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin önemli kuruluşu KAYMEK, bir yandan hizmetlerini sürdürürken, diğer taraftan da ziyaretçilerini ağırlıyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek, KAYMEK Akademi Tesisleri’ne gerçekleştirdikleri ziyaretlerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alırken, faaliyetleri de yerinde incelediler.

VALİ ÇİÇEK HAYRAN KALDI, TEŞEKKÜR ETTİ

Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alarak incelemede bulunduğu KAYMEK Akademi Tesisleri’nde gerçekleştirilen hizmetlere hayran kaldı. Tesiste öğrenciler için hizmet veren ücretsiz Çamaşır Yıkama Merkezi’ni de inceleyerek öğrencilerle görüşen Vali Çiçek, Başkan Büyükkılıç’ın sağladığı imkânlardan dolayı teşekkür etti.

BAŞKAN VE VALİ ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

KAYMEK Akademi Tesisleri’nde gerek kursa gelen gerekse ücretsiz Çamaşır Yıkama Merkezi’ne gelen öğrencilerle buluşan Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek, onlarla sohbet etti. Öğrencilerden, hizmetler nedeniyle memnuniyet duyduklarını öğrenen Büyükkılıç ve Çiçek, öğrencilere başarılar diledi.

HASTA VE HASTA YAKINLARI MİSAFİRHANESİ’NE ZİYARET

KAYMEK Akademi Tesisleri ziyaretinin ardından hayırsever-belediye işbirliğinde yapılan ve dua alan Ali İhsan-Gülsevim Erbil Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanesi’ndeki çalışmaları inceleyen ve tamamlanan misafirhaneyi gezen Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, misafirhanenin Kayseri için önemli bir hizmet olacağını ifade ettiler.

Ziyaret esnasında Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek’e İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile KAYMEK Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar, tesisler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Büyükşehir’in kış kurslarında, Kayserililer piyano, bağlama, saz ve keman kursları başta olmak üzere çok sayıda enstrüman ve çeşitli sanat dalında eğitim alırken, kültür, sanat alanlarındaki hizmetler için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini ilettiler.

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