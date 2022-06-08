Kayseri dinamiklerinden KASKİ ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, kentte devam eden çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Proje ve yatırımları değerlendiren Başkan Büyükkılıç, “Vatandaşlarımıza dur durak bilmeden hizmet götüren KASKİ’mizin fedakâr ekibine teşekkür ederim” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ile birlikte belediyenin iştiraklerinden olan KASKİ Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. KASKİ’de yapılan yatırımlar ve projeler hakkında bilgi alan Büyükkılıç ile Vali Çiçek, daha sonra KASKİ’nin hizmet birimlerini gezerek, personele hayırlı işler temennisinde bulunurken, işlem yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

Başkan Büyükkılıç, KASKİ’nin Kayseri’nin en güzide kuruluşlarından biri olduğunu ifade ederek, “Valimiz ile birlikte şehrimize güzel hizmetleri olan KASKİ’mizde toplantı gerçekleştirerek, değerlendirmelerde bulunduk” dedi.