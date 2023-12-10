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Kayseri dinamiklerinden eğitime tam destek

GÜNDEM 10.12.2023, 08:15
Kayseri dinamiklerinden eğitime tam destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hayırsever Osman Ulubaş'ın iş birliği ile ilkokul ve ortaokulun temel atma törenine katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi’nde Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile hayata geçirilecek Osman Ulubaş İlkokulu ve Ortaokulu Temel Atma Töreni’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, hayırsever Ulubaş ailesi ve il protokolü katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı gösterisi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Başkan Büyükkılıç, “Sevgili gençler sizleri tebrik ediyorum. Osman Ulubaş gibi bir büyüğümüzün yaptırdığı okulda okuyorsunuz. Eğitim camiamızın yüzü akısınız, sizleri kutluyorum” dedi.

“KAYSERİ’DE YİNE GÜZEL BİR PROJENİN ÖRNEĞİ”

Büyükkılıç, Kayseri’de yine güzel bir projenin örneğini yaşadıklarını vurgulayarak, “Hayırseverlerimizle, yerel yönetimlerin dayanışma içerisinde, sayın bakanlarımızın önderliğinde bu güzel çalışma yapılıyor. Hayırlı, uğurlu olsun. Melikgazi Belediyemizin kıymetli ekibini tebrik ediyorum. Her zamanki gibi güzel bir işe imza atılıyor. Şehrimize hayırlı olsun, eğitim camiamızın daha mükemmele ulaşmasına vesile olsun” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de hayırseverliğin önemine vurgu yaparak, insana, eğitime yatırım yapılmasını anlattı. Bakan Özhaseki, “Eğitime yapılan yatırım hayırların en güzeli olsa gerek diye düşünüyorum. Osman amcaya çok teşekkür ediyorum. Allah kesesine bereket versin” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise “Biraz önce 618 konutluk bir kentsel dönüşüm projesinin temel atma törenindeydik. Şu dakikada yine başka bir kompleksin temel atma törenindeyiz. Allah yapandan, yaptırandan, aracı olandan, emeği geçen herkesten razı olsun” şeklinde konuştu.

Kayseri’de çok güzel birlik ve beraberlik olduğunu söyleyen Ersoy, “Cumhur ittifakı ile birlikte çok güçlü ve koordineli bir şekilde inanmış ve azmetmiş kadrolarla hizmet yarışı olduğunu görüyorum” ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 3 yıl önce Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu Spor Salonu içerisinde bu programı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Temelini atacağımız yer aslında vakıf ile ortak olunan bir arsaydı. 8 bin metrekaresi milli emlaka ait, Sibel hanıma teşekkür ediyoruz.  Büyükşehir Belediye Başkanımın desteğiyle, 8 bin metrekarelik alanı böldük, okul alanına çevirdik. Osman Ulubaş kampüsü olacak” dedi.

Hayırsever Osman Ulubaş ise herkese ayrı ayrı teşekkür ederek, sıcak ve samimi bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından, çiçek takdimi yapılırken, daha sonra protokol üyeleri tarafından dualar eşliğinde butona basılarak projenin temeli atıldı.

Temeli atılacak okulun peyzajı ve çevre düzenlemesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak.

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