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Kayseri dinamiklerinden anlamlı iş birliği

GÜNDEM 03.11.2022, 11:45
Kayseri dinamiklerinden anlamlı iş birliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde belediye personeline yönelik, kentte “Yaya öncelikli yol kullanımının AB Standartlarını ile uyumlaştırılması” konulu kurumsal eğitim semineri düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, belediye personelinin farkındalıklarını artırmak amacıyla düzenlediği hizmet için eğitim seminerlerine devam ediyor. Buna göre Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı ile Kayseri Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde Kayseri’de ‘yaya öncelikli yol kullanımının Avrupa Birliği Standartlarını ile uyumlaştırılması’ konulu eğitim semineri verildi. 

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde, çalışanların farkındalıklarını artırmak, yetkinliklerini geliştirerek, kurumsal gelişim planı çerçevesinde işleyişe uygun bir program oluşturmak gibi konulara yer verildi. 

Seminerde emniyet mensuplarından Uğur Sağ ve Aylin Işık, sunum gerçekleştirdi. Sunumda, dünyada her yıl 270 binden fazla insanın yaya kazalarında hayatını kaybettiğini ifade eden Aylin Işık, bu konuyla alakalı birçok kampanya başlattıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun önüne nasıl geçeriz diye düşünerek, kendimize ortak olarak Portekiz Bragamob Akademiyi seçtik. Birçok kampanya başlattık. Valiliğimizle, gerek Emniyet Müdürlüğümüz ve komutanlarımızla birlikte Yayalar Kırmızı Çizgide motta adı altında yaya çizgileri bulduk, oluşturduk. Bu eğitime çocuklarımızı ve okulları da kattık işin içine. Bu çok önemli çünkü dünyada her yıl 270 binden fazla insan yaya kazalarında hayatını kaybediyor. Bunun önüne nasıl geçeriz dedik. Kendimize ortak olarak Portekiz Bragamob Akademiyi seçtik. Portekiz’de bu yaya geçidi uygulamasının geliştiğini gördük. Belediye polisleriyle görüştük. Sürücü okullarıyla, sürücü kurslarıyla çocuklara verilen eğitimleri yerinde gözlemledik.”

“KAYSERİ’DE YAYA ÖNCELİKLİ YOL” BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR”

Kayseri’de Yaya Öncelikli Yol Kullanımının AB standartlarıyla uyuşturulması projesi kapsamında trafik kazalarına bağlı ölüm, yaralanma ve sakatlanmaları azaltmak için “Önce Hayat” sloganıyla Avrupa Birliği standartlarında trafik kültürünü yayalara, yaya kültürünü sürücülere öğretmeyi ve ışıksız yaya geçitlerinde yayalara öncelik tanınması kuralının yenilikçi bir yaklaşımla topluma kazandırılması hedefleniyor.

Katılımcıların projenin hedeflerine ulaşması adına güncel modern tekniklerle daha nitelikli eğitimci olabilmeleri, aldıkları eğitim Emniyet Müdürlüğünce ve Şube Müdürlüğünde görevli diğer personeller ile paylaşmaları, bunu proje kapsamında düzenlenen eğitim faaliyetleri ile Kayseri halkına aktararak, “Kayseri’de Yaya Öncelikli Yol” bilincinin oluşturuluyor.

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