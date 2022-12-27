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Kayseri Develi'nin 30 yıllık özlemi bitti

GÜNDEM 27.12.2022, 12:15
Kayseri Develi'nin 30 yıllık özlemi bitti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi'nin Âşık Seyrani Mahallesi’nin yaklaşık 30 yıldır beklediği altyapı sorununu çözdü.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
16 ilçeyi bağrına basarak, ilçe sakinlerinin istekleri ile yakından ilgilenen, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Kayseri'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kırsal mahalle ziyaretlerine ve ilçe yatırımlarına devam ediyor. 

Büyükkılıç, Develi ilçesi ziyaretlerinde Âşık Seyrani Mahallesi’nde devam eden 6 bin tonluk asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. 

Son durum hakkın bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, kış mevsiminde olunmasına rağmen hizmetlerin aralıksız devam ettiğini belirterek, “Hava şartları demeden, insanlarımızı hizmetle buluşturuyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle, değerli kaymakamımızla, başkanımızla, ekibimizle, fedakâr canlarımızla, buradaki insanların beklentisine cevap veriyoruz” diye konuştu.

“BİZİ SEVEN İNSANLARA HİZMET ETMEMİZ YAKIŞIR”

Büyükkılıç, bu bölgede 6 bin tonluk asfalt çalışması yapıldığını belirterek, “Bu insanlar bizi seviyor, güveniyorsa, bizim de o insanlara hizmet etmemiz yakışır. İhtiyaç varsa elbette onu gidermek bizlerin görevidir. Cenab-ı Allah bu güzel insanlardan razı olsun” dedi. Sadece asfalt çalışması yapılmadığını, koordineli bir şekilde altyapının tamamen yenilendiğini belirten Başkan Büyükkılıç,  “Burada sadece yapılan çalışma bir asfalt çalışması değil. Tüm altyapı birimlerimizin koordinesiyle, elektrik şirketimiz, KASKİ’miz, doğal gaz ile ilgili çalışmalarımız, Türk Telekom’umuzun yer altına alma çalışmaları derken, Allah’a şükürler olsun bir koordinasyon, bir dayanışma, bir berekete vesile oluyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetiyle el ele, gönül gönüle hep beraber daha güzel günlere diyoruz.”

Develi Kaymakamı Mehmet Tunç da, Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederken, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise hava şartlarına rağmen Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalara devam ettiğini ifade etti.

“25-30 YILLIK ALTYAPI ÇALIŞMALARI SİZE NASİP OLDU”

Başkan Cabbar, Develi’nin en büyük mahallelerinden olan Âşık Seyrani Mahallesi’nin yaklaşık 30 yıla yakın altyapı sorunu olduğunu vurgulayarak, “Sadece 6 bin ton asfalt yapıyoruz diyoruz ama bir cümle ile söylüyoruz. Âşık Seyrani Mahallesi Develi’mizin en büyük mahallesidir. Tam 25-30 yıldan beri altyapısının değişmesi için bir beklenti içerisindeydi. Bu size nasip oldu. Mahalle halkı adına sizlere şükranlarımızı arz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKKILIÇ: “DEVELİ İNSANIMIZA YAKIŞIR”

Cabbar’a, “Develi insanımıza yakışır, sağ olsunlar, var olsunlar. Allah razı olsun” diye cevap veren Başkan Büyükkılıç, asfalt çalışmalarını gerçekleştiren personele de tatlı ikram etti. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, asfalt çalışmalarını inceleme esnasında Develi Kaymakamı Mehmet Tunç ile Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan eşlik etti.

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