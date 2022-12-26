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Kayseri Develi'de şoför esnafının derdi çözüldü

GÜNDEM 26.12.2022, 08:15
Kayseri Develi'de şoför esnafının derdi çözüldü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın Plaka Teslim Töreni’ne katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının Plaka Teslim Töreni’ne katıldı. 

Develi Kadın ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen Develi Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının Plaka Teslim Töreni’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Cumhur İttifakı ortağı MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır ile oda başkanları ve şoförler katıldı. 

Başkan Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, “Biz bu hizmetleri görev telakki ediyoruz. 16 ilçemizi de bağrıma basıyorum, 16 ilçemizi de hizmetlerle buluşturuyor, oraların ihyası için elimizden geleni esirgemiyoruz. Taşrayı ihya edersek, merkez de mamur olur” dedi.

Birlik, beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, “Şoförler Odamızın, esnaf odamızın bu makul talebini her zaman olduğu gibi değerlendirdik. Çözüm odaklı yaklaşırsanız Cenab-ı Allah sizleri yolda bırakmaz. Biz çözüm odaklı yaklaşıyoruz. İnsanları ayrıştırmıyoruz, ötekileştirmiyoruz. Yaşantımızla, davranışımızla örnek olmak suretiyle hizmet ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy’un Umre’de, olduğunu kendisinin Kâbe’den selam gönderdiğini de söyledi. 

MİLLETVEKİLİ ERSOY’DAN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A: “ALLAH RAZI OLSUN”

MHP Milletvekili Baki Ersoy ise, Başkan Büyükkılıç’ın her zaman olduğu gibi hemen soruna el attığını belirterek, “17 Temmuz günü Memduh Başkanımızın makamına gittik. Oda başkanlarımız vardı, bir talepte bulunduk. Plaka problemleri var, Memduh Başkan her zamanki gibi ‘onlar kolay, çözeriz’ dedi. Kurmayları, bürokratları ile bizleri ağırladı, en makulü neyse çözeceğini söyledi. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Develi Kaymakamı Mehmet Tunç da, şoför esnafı için önemli bir gün olduğunu söyleyerek, hayırlı olması temennisinde bulunarak, katkılarından dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

CABBAR’DAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, Başkan Büyükkılıç’ın desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Bugüne kadar çözülmemiş sorunun çözüldüğü toplantıyı yapıyoruz. İşte bizim böyle güzel bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Çok teşekkür ediyoruz. Yılın sonuna geldik, bereketli bir 2022 yılı geçirdik. Bu bereketin en büyük sebeplerinden bir tanesi kıymetli başkanımızın bizlere destekleridir. Şuanda Büyükşehir Belediyemizin ekipleri mahallelerimizde hala asfalt atmaya devam ediyorlar. Huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükkılıç’ın Develi’ye hizmetlerinden bahseden Cabbar, Develi’de son yıllarda beklemiş olduğu Çöp Transfer Tesisimiz başladı. Büyükşehir Belediyemizin Develi’mize kazandırdığı çok büyük bir projedir. Bir kez daha Memduh Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“MEMDUH BAŞKANIMIZ SORUNU KÖKTEN ÇÖZDÜ”

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır da Başkan Büyükkılıç’a sorunu kökten çözdüğü için teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediyemize, Memduh Büyükkılıç başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yıllardır kanayan yaraydı, sorunu kökten çözdü. Allah sizlerden razı olsun. Bu Develi değil, bütün ilçeleri ilgilendiriyordu. Bu ilçelerdeki sorun çözülünce artık plakaları takacağız. Tabi ki Baki Ersoy, sayın vekilime de gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“BAŞKANIMIZ, ESNAFIN, SANATKÂRIN AĞABEYİ, BABASI OLDU”

Odakır, Başkan Büyükkılıç’ın merkezde de ilçelerde de esnaf ve sanatkârın her zaman yanında olduğunu, ne zaman gitseler hiçbir zaman kapıdan çevrilmediğini, esnafların ve sanatkârların ağabeyi, babası olduğunu ifade ederek, teşekkür etti.    

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç’a, desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edilirken, plaka teslimi yapılarak, hatıra fotoğraf çektirildi.

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