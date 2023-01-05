Kayseri Develi'de 'Saadet' rüzgarları

Saadet Partisi Develi İlçe Başkanlığı’nda olağan genel kurul gerçekleştirildi. İlçe başkanlığına Mustafa Ülker seçildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Programa ilişkin açıklama yapan Mustafa Ülker, “Develi ilçemiz, Kayseri’nin en önemli ilçelerinden bir tanesidir. Bizde bu güzide ilçemizde sorumluluğu üzerimize aldık. Başarılı olmak üzere iyi bir yönetim kurduk. Yoğun bir ilgiyle düzenlenen kongremize Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcımız Mesut Doğan, Genel İdare Kurulu Üyemiz Süleyman Tekbaş, Kayseri İl Başkanımız Av. Baki Coşkun katıldılar. Bizleri yalnız bırakmadılar. Büyük bir coşku ile Develi 8. olağan ilçe kongresini gerçekleştirdik. Önceki dönem görev yapan teşkilat mensuplarımıza teşekkür eder, yeni seçilen yönetimimize hayırlı olmasını temenni ederim. Develi’nin hak ettiği büyüme için adım adım, dolu dolu geliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Programda konuşma yapan Mesut Doğan ülke gündemini ve son dönem çalışmalarını anlattı. İl Başkanı Baki Coşkun ise Kayseri’de tüm ilçeleri ziyaret etti.

