Kayseri depremin yaralarını hep birlikte sarıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremin ilk dakikalarından itibaren ilçe belediyeleri ile başlattığı depremin yaralarını sarma seferberliğini sürdürüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İlçe belediye başkanları ve üst düzey bürokratlarla bir kez daha depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a giden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir ve ilçe belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyerek gerekli koordineyi sağladı.

Türkiye’yi sarsan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası tüm ülkde olduğu gibi Kayseri’de de depremin yaralarını sarma seferberliği başladı. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilçe belediyeleri ve kentteki kamu kurum kuruluşları ile dayanışma içerisinde anında çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve deprem bölgeleri arasında mekik dokuyor.

İlçe belediye başkanları ve üst düzey bürokratlarla bir kez daha depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a giden Başkan Büyükkılıç, ekiplerin bölgede yürüttüğü hummalı çalışmaları yerinde inceledi.

Büyükkılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Kayseri’nin ilçe belediye başkanları ile koordinasyon toplantısı yaparak, zamanla yarışılan çalışmalarda aksaklıklara mahal vermemek ve verimli sonuçlar elde edebilmek için Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin çalışmalarını koordine etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına Başkan Büyükkılıç ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ile Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun katıldı.

BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELERİ TEK YÜREK

Çalışmaları değerlendiren Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyesinin tek yürek olduğunu, deprem bölgesinde yaraları sarmak üzere canla başla çalıştığını belirterek, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımızın da yönlendirme ve talepleri doğrultusunda Büyükşehir Belediyemiz ve 16 ilçe belediyemiz tek yürek olduk, deprem bölgesinde yaraları sarmak üzere canla başla çalışıyoruz. Ülkemize geçmiş olsun diyor, vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası Kayseri’den bölgeye ekipman ve malzeme desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyesi, deprem bölgesine 338 tır ve kamyon malzeme, 206 iş makinesi, 360 araç, 20 çöp toplama aracı, 19 cenaze aracı, 39 mobil mutfak, 6 yakıt tankeri, olmak üzere yüzlerce araç gönderdi. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinden toplam bin 500’e yakın personeli deprem bölgelerinde fedakârca görev yapıyor.