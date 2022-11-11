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Kayseri'den 'yeşil' seferberlik

GÜNDEM 11.11.2022, 10:30
Kayseri'den 'yeşil' seferberlik

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, doğa ile iç içe yeşil bir Kayseri hedefiyle çalışmalar yapan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın liderliğinde sonbaharda yine binlerce ağacı toprakla buluşturacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Türkiye genelinde gerçekleştirilen ve Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanan 11 Kasım’da, Büyükşehir Belediyesi de 5 bin ağaç dikimi yaparak destek verecek. 11.11.22 tarihinde saat 11.00’de, Gesi Mesire Alanı doğusunda 5 bin ağaç dikimi yapacak Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, sonbaharda, ilkbahara ve kentin orman varlığına yatırım yapacak. 

BÜYÜKŞEHİR, VALİLİK AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİNDE DE YER ALACAK

Gesi Mesire Alanı doğusunda gerçekleştirilen ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personelinin hazır bulunacağı ağaçlandırma etkinliğinde, Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı personeli, aynı gün içerisinde Valilik tarafından gerçekleştirilen ağaçlandırma seferberliğine de katılım sağlayarak görev alacak.

FAALİYETLERLE MİLYONLARCA ÇİÇEK VE ON BİNLERCE AĞAÇ TOPRAKLA BULUŞACAK

Yapılan ve yapılacak olan ağaçlandırma ile çiçek ekimi faaliyetlerinde daha yeşil ve temiz bir Kayseri hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı sonbaharında ağaçlandırma ve çiçeklendirme etkinlikleri ile adeta şehre nefes oluyor. 

Bu kapsamda 2022 yılı sonbaharında 26 Ekim 2022’de Sivas Yolu Kayseri İl Göç İdaresi önüne bin 100 ağaç dikimi yapan Büyükşehir Belediyesi, 11 Kasım 2022’de Gesi Ağaçlandırma alanına 5 bin ağaç, 24 Kasım 2022’de ise Sarımsaklı barajı ağaçlandırma alanına 5 bin ağaç, Yeşilhisar Millet Bahçesi ve çevresindeki yamaçlara 5 bin ağaç, Erkilet Hıdırellez çevresi yamaçlarına 5 bin ağaç, yeni raylı sistem hatlarına 400 bin çit bitkisi, yeni bulvarlara 5 bin ağaç, 2 milyon mevsimlik çiçek, 1 milyon lale ve sümbül, 50 bin süs bitkisi ve 100 bin metrekare çim alan yapımı gerçekleştirecek.

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