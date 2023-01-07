Son Dakika

Kayseri'den vefa projesi

GÜNDEM 07.01.2023, 14:00
Kayseri'den vefa projesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vefanın en güzel örneğini sergileyip, hayırsever-belediye işbirliğini sürdürerek yeni projeleri hayata geçirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel yönetim hizmetleri kapsamında kente yeni vizyon projeler kazandırırken, hayırsever-belediye işbirliği çerçevesinde de 2022 yılında bir kısmı hizmete açılan bir kısmı temeli atılan ve çalışmaları devam eden eğitim kurumu, ibadethane ve spor salonu gibi önemli projelere imza attı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri’nin geleceğine yatırım noktasına ayrı bir önem verdiği, eğitim, sağlık ve spor gibi alanlarda Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırımlar tüm hızıyla sürerken, bir yıl içerisinde Kayseri’de hayırsever-belediye işbirliği ile de birçok projeyi hayata geçirdi.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLAN HASTA YAKINLARI MİSAFİRHANELERİ

Gönüllere dokunarak dua alan hasta yakınları misafirhaneleri ile tüm Türkiye’ye örnek olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de örnek gösterilen projeyle takdir toplayan Büyükşehir Belediyesi, hasta yakınlarının yüzünü güldürdü. Erciyes Üniversitesi karşısında Ali İhsan Erbil-Gülsevim Erbil Hasta Yakınları Misafirhanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi karşısı Serpi-Mehmet İştahlı Hasta Yakınları Misafirhanesi’nin yapımı hayırsever-belediye işbirliği ile tamamlandı ve tesisler hizmete girdi.

Hasta yakınlarının yararlandığı ve beş yıldızlı otel konforunda yapılan misafirhaneler tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandı. Başkan Büyükkılıç’ın, ‘önce insan’ diyerek hayata geçirdiği projelerden biri olan hasta yakınları misafirhaneleri, tesislerde konaklayan hasta yakınlarından da tam aldı. 

EĞİTİM GÖNÜLLÜSÜ HAYIRSERVERLER İLE EL ELE EĞİTİM DOSTU BÜYÜKŞEHİR

Büyükşehir Belediyesi’nin, vatandaşlara hizmet noktasında hayırseverlerle sürdürdüğü işbirliği kapsamında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi’nde yapılacak olan okul binası için hayırsever Durmuş Şigan ile protokol imzalandı.

Protokol çerçevesinde Durmuş Şigan tarafından 10 adet taşınmazın Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlanması karşılığında okulun adının Durmuş-Şaziye Şigan Okulu olarak verilmesi kararlaştırıldı. Okul inşaatı Büyükşehir Belediyesi’nce tamamlandıktan sonra kullanım hakkı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verilecek.

SPOR SALONU İLE EĞİTİME DESTEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırsever-belediye işbirliği kapsamında Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi’ne 900 metrekarelik alana sahip Spor Salonu ile destek verdi. Hayırsever-belediye işbirliğinde kente kazandırılan ve Büyükşehir Belediyesi’nin Spor Salonu’nu yaptığı Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi, Kazım Karabekir Mahallesi’nde eğitim-öğretim hayatına kazandırıldı. Toplam 16 bin metrekarelik Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi içerisine çocukların sağlıklı bir şekilde gelişebileceği, dış etkenlerden etkilenmeyecek şekilde dilediği sporu yapabilecekleri 900 metrekarelik alana sahip bir spor salonu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı.

DİYABET TİP 1 HASTASI ÇOCUKLARA İĞNESİZ ŞEKER ÖLÇÜM CİHAZI

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğinde Diyabet Tip 1 hastası çocuklara iğnesiz şeker ölçüm cihazı dağıtımı yapıldı. Başkan Büyükkılıç, böyle bir çalışmanın paydaşı olmayı kendileri için bir onur vesilesi olarak bildiklerini kaydetti. 

YILIN YENİLİKÇİ UYGULAMASI ÖDÜLÜ’NE LAYIK GÖRÜLEN HOSPİCE PROJESİNDE HUMMALI ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Büyükkılıç’ın insan odaklı projelerinden biri olan ve ‘Türkiye’nin Sağlık Ödülleri’ organizasyonunda finale kalan 73 proje arasında 85 binden fazla hekimin oylarıyla ‘Yılın Yenilikçi Uygulaması’ ödülüne layık görülen Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi (HOSPİCE) projesinde hummalı çalışma sürüyor. Geçtiğimiz yıl temeli atılan dua alacak proje ile tıbben umudun kesildiği hastaların hayatlarının son evrelerini tam teşekküllü bir ortamda daha iyi şartlarda geçirmeleri amaçlanıyor. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği ile işbirliği halinde, Hospice olarak adlandırılan proje, Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş insanı Saffet Arslan işbirliği ile yürütülüyor.

BÜYÜKŞEHİR-HAYIRSEVER İŞBİRLİĞİ İLE CAMİ VE KURAN KURSU PROTOKOLÜ

Belediye-hayırsever işbirliğinin en güzel örneklerinin sergilendiği kentte birçok projeyi vatandaşların hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, hayırseverlerle sağladığı işbirlikleri çerçevesinde yeni ibadet haneleri de şehre kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapımına başlanacak camilerin, belediye ve hayırsever arasında işbirliği protokolleri imzalandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırseverler İsmail Elcuman ve Halil Aksakal arasında Akel Cami yapımı için, hayırseverler Bekir Özmutlu ve İbrahim Yılmaz arasında cami yapımı için, hayırsever Serpil ve Mehmet İştahlı arasında cami yapımı için ve hayırsever iş insanı Ali Başyazıcıoğlu ve Kayseri İl Müftülüğü adına İl Müftüsü Yusuf Akkuş arasında "Ali Başyazıcıoğlu Camii" yapımı için işbirliği protokolleri imzalandı. Belediye-hayırsever işbirliğinde yürütülecek projeler tamamlandıktan sonra kullanım için Kayseri Müftülüğü’ne teslim edilecek.

EBEKIZ ANA CAMİ AÇILDI

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin projelendirdiği ve hayırsever Abdullah Keskinkılıç’ın yapımını üstlendiği Bünyan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi Ebekız Ana Cami’nin açılış töreni 2022 yılı Nisan ayında gerçekleştirildi.

BELEDİYE-HAYIRSEVER İŞBİRLİĞİNDE KEDİ-KÖPEK EVİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırsever Fatma ve Yusuf Özkan arasında Büyükşehir Belediyesi’nce modern bir şekilde projelendirilen Kedi-Köpek Evi’nin yapımına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Proje kapsamında, 17 bin metrekare toplam alanda yapımı planlanan Kedi-Köpek Evi tesisinde, ayrı ayrı hem kedi hem de köpekler için gezdirme alanları, oyun alanları, sosyal donatılar, hayvan severler için bekleme salonu, otopark ve kısırlaştırma merkezi gibi birçok birim yer alacak.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri’nin hayırseverleri ile ön plana çıkan bir şehir olduğuna dikkat çekerek, “Asırlara dayanan, ecdadımızdan miras ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi ve ‘Halka hizmet, Hakka hizmet’ anlayışıyla kadim kentimiz için gece gündüz demeden hizmet etmeye özen gösteriyoruz. Sayısız özelliği bulunan medeniyetler şehri Kayseri’miz çalışkan ve cömert hayırseverleri ile ön plana çıkıyor. Güzel şehrimizin, kadirşinas hayırseverleri vefanın en güzel örneğini sergiliyorlar” dedi.

Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırsever Erkut Korkmaz, Şadi Korkmaz ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun arasında Bünyan’da bulunan “Abdurrahman Gazi Türbesi” restorasyonu için işbirliği protokolü imzalandı.

“HAYIRSEVER İLE EL ELE KAYSERİ’YE HİZMET ”

Kayseri’ye eşsiz bir hizmet aşkı ile sevdalı olduklarını dile getiren Büyükkılıç, hayırsever iş insanlarına teşekkür ederek, “Kentte kazandırılan birçok projenin mutlaka bir hayırseveri vardır. Hayırsever hemşehrilerimiz helalinden kazanıp helalinden harcayarak bu şehre hizmete vesile oluyorlar. Büyükşehir olarak tüm cömertliği ve samimiyeti ile hayra koşan hemşehrilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Hayırsever hemşehrilerimizle el ele vererek kadim kentimizle gönül bağımızın gücüyle, hamdolsun birçok güzel projeyi hayata geçirdik. İnşallah yine el ele, gönül gönüle daha nice hayırlı projelerde işbirliğimiz sürecektir. İnşallah bu birlik, beraberlik ve vefa duygusuyla hizmet aşkı da tıpkı güzel projelerimiz gibi gelecek nesillere miras kalacaktır” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 16 36
2. Fenerbahçe 16 35
3. Başakşehir 16 31
4. Adana Demirspor 16 30
5. Beşiktaş 16 29
6. Trabzonspor 16 29
7. Konyaspor 16 26
8. Kayserispor 16 23
9. Alanyaspor 17 21
10. Karagümrük 16 19
11. Giresunspor 16 19
12. Gaziantep FK 16 18
13. Kasımpaşa 17 18
14. Antalyaspor 16 17
15. Hatayspor 17 17
16. Ankaragücü 16 16
17. Sivasspor 17 15
18. Ümraniye 16 11
19. İstanbulspor 16 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 17 39
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 18 33
6. Liverpool 17 28
7. Fulham 18 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 17 25
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 17 17
15. Nottingham Forest 18 17
16. Bournemouth 18 16
17. West Ham United 18 15
18. Everton 18 15
19. Wolves 18 14
20. Southampton 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 15 38
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 15 29
4. Atletico Madrid 15 27
5. Villarreal 16 27
6. Athletic Bilbao 15 25
7. Real Betis 15 25
8. Rayo Vallecano 15 23
9. Osasuna 15 23
10. Mallorca 16 22
11. Valencia 16 19
12. Girona 16 18
13. Almeria 15 17
14. Getafe 15 17
15. Real Valladolid 16 17
16. Celta Vigo 16 16
17. Cadiz 16 15
18. Espanyol 16 14
19. Sevilla 15 12
20. Elche 16 4