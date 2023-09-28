Kayseri'den turizmde yatırım atağı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 Ekim Dünya Turizm Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç mesajında dünyanın ilgisini çekecek proje ve yatırımlarla Kayseri’yi turizmin merkezi yapmak için gayretlerinin süreceğini ifade etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Turizm Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, gerek doğası gerekse kadim tarihinden kaynaklanan zenginlikleri ile Kayseri’nin adeta turizm şehri olduğunu ifade etti.

Kayseri’nin gerek Anadolu kültürünü gerekse kendine özgü kültürünü sergileyen, doğası ile kadim tarihi unsurları, coğrafi değerleri, gastronomisi ile turizm cenneti bir şehir olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Turizmin merkezi olan böylesi bir şehirden Dünya Turizm Günü’nü kutlamak büyük bir anlam ifade etmektedir. Her tarafından tarih fışkıran bir açık hava müzesi konumunda olan Kayseri’mizde turizmin hemen her türüne rastlanmaktadır. Başta Erciyes’imiz olmak üzere Kapuzbaşı Şelalelerimiz, Koramaz Vadimiz, Aladağlar-Hacer Ormanlarımız, Soğanlı Vadimiz, Sultan Sazlığımız diğer taraftan tarihi değerlerimiz Kültepe Kaniş-Karum’umuz, Kayseri Kalemiz, medrese ve müzelerimiz, Cumhuriyet Meydanı’mız, Kapalı Çarşı’mız, camilerimiz derken tüm bu tarihi ve doğal güzelliklerimizden kaynaklı çok çeşitli gastronomi-kültür değerlerimiz olmak üzere saymakla bitmez, gezmekle tükenmez, istifade etmeyle sonu gelmez” diye konuştu.

Mesajında yerel yönetimler olarak üzerlerine düşenin fazlasını gerçekleştirme gayretinde olduklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi: “Bacasız sanayi olan turizmi, Kayseri gibi potansiyeli yüksek olan bir şehirde daha da geliştirmek ve çeşitlendirmek için bizler de yerel yönetimler olarak elimizden geldiğince çalışıyoruz, yeni projeler üretiyoruz ve hayata geçiriyoruz. Şükürler olsun bugün gastronomi turizmi noktasında mesafe aldık. Kayseri mutfağı, yerli yabancı basın yayın kuruluşlarının belgesellerine, programlarına sıklıkla konu oluyor. Diğer taraftan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmeye hak kazanan yine belediyemizin projelendirdiği Koramaz Vadisi çalışması. Ayrıca hemen her konuda mevcut ve belediyemiz tarafından yapımı süren müzelerimiz. Kayseri’mizi tanıtmaya yönelik oluşturduğumuz kayseri.com.tradlı web sitemiz. Kayseri’miz de en çok önem verdiğimiz turizm kolu ise sağlık turizmidir. Yine sağlık turizmi potansiyeli yüksek olan şehrimizde sağlık turizmine yönelik bir altyapı da mevcut olunca bizler de bunu fırsat bilerek Uluslararası Sağlık Turizmi A.Ş. yani USHAŞ ile bir sağlık turizmi iş birliği protokolü imzaladık. Sağlık Turizmi web sitesi kurduk. Cumhurbaşkanımızın onayı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı Şehir Hastanemizde bir Tıp Fakültesi daha açtık.”

DÜNYADA KENDİSİNDEN SÖZ ETTİRECEK MOZAİK YAPISI

İncesu Örenşehir bölgesindeki İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısına ulaşıldığını hatırlatan Büyükkılıç, kazı çalışmalarında Roma ve Erken Bizans Dönemi’ne ait mozaiklerin dünyada kendisinden söz ettireceğini vurguladı.

ERCİYES, SICAK SU İLE TERMAL TURİZME AÇILACAK

Başkan Büyükkılıç, Kayseri turizminin adeta lokomotifi konumunda olan Erciyes’in, belediyenin kurmuş olduğu kayak merkezi ile ve yeni süreçte Yüksek İrtifa Kamp Merkeziyle başı çekerken, düzenlenen festival, yarış gibi etkinlikler ile de yılın 12 ayı hizmet verme yönünde ilerlediğini kaydetti. Büyükkılıç, Türkiye’nin incisi Erciyes’in 12 ay yaşanabilir ve yararlanılabilir bir merkez olması için gayret gösterdiklerini belirterek, “Hayallerimize kavuştuk. Erciyes Dağı’nda termal suyumuzu bulduk. Erciyes Dağı’nın termal turizm ile de anılması ve bu potansiyelinin değerlendirilebilmesi amacıyla yürütülen Erciyes jeotermal sondaj alanında çalışmaları devam ediyor” şeklinde konuştu.

KÜLTEPE’Yİ DÜNYAYA TANITACAK PROJELER

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin Kültepe Kaniş-Karum bölgesini yeniden ayağa kaldıracak projeler arasında dünyanın en büyük kayadan oyma müzesi olacak Kültepe Müzesi ve 14 evden oluşan Asurlu Tüccarlar Sokağı ile Kültepe Ziyaretçi Merkezi ile Kültepe’yi dünyaya tanıtacaklarını söyledi.

DÜNYANIN İLGİSİNİ ÇEKECEK FOSİL ÇALIŞMALARI

Kocasinan ilçesi Yamula Barajı çevresinde bulunan eski Taşhan, Çevril, Emmiler ve Hırka bölgelerinde 2018 yılı Eylül ayında başlayan ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izinleri ile Kayseri Müzesi Başkanlığı’nda ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda yapılan kazı çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Büyükkılıç, dünyada eşi benzeri bulunmayan 7.5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji Müzesi ile Millet Kıraathanesi projesinin de devam ettiğini anlattı.

Başkan Büyükkılıç, mesajında, “Tüm bu varlığımız ve çalışmalarımız ile Kayseri’yi hak ettiği yere getireceğiz. Değerli turistlerimizi şehrimize beklediğimizi de buradan belirterek bu duygu ve düşüncelerle 1 Ekim Dünya Turizm Günü’nü kutluyorum” dedi.