Kayseri'den tarıma 226 milyon liralık yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından 1000 ton Buğday Tohumu ve 500 Ton Yem Bitkileri Tohumu Dağıtım Töreni’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, tarım ve hayvancılık alanında 226 milyon TL’lik yatırımları tek tek sıralayarak, “Üretmesi sizden, dağıtması, destek olması hem Bakanlığımızdan hem bizden” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılık alanında destekleri tüm hızıyla sürerken, “Anadolu’nun Bereketi Buğday Projesi” kapsamında 1000 ton ekmeklik buğday tohumluğu ile 500 ton yem bitkisi tohumluğu dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Kadir Has Kongre Merkezi yanında gerçekleşen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti İl Başkanvekili Fatih Üzüm, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Bayar Özsoy, daire başkanları ve çiftçiler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Başkan Büyükkılıç, üreticilerin minnettarı olduklarını, çiftçilerin Kayseri’nin yüz akı olduklarını ifade ederek, “Haftaya bereketli, çiftçimiz için güzel çalışmayla başlıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

“MAKARR-I ULEMA OLARAK BİLİNEN KAYSERİ’MİZE YAKIŞTI”

Kayseri’yi 325 bin orta öğretim, 75 bin üniversite öğrencisiyle yine genç ve dinamik nüfusuyla 500 bin civarında okuyan ve okutan şehir olma yolunda çalışmalar yaptıklarını belirten Büyükkılıç, “Bu kitap fuarımızı geçen sene 800 binlerdeyiz, bu rakamı aşacağız dedik, 935 bin ziyaretçimiz oldu. Makarr-ı ulema olarak bilinen Kayseri’mize yakıştı. 300’e yakın yazarımızla, 200’ün üzerinde yayınevi ve 3 milyon kitap ile kitap kurtlarımız buluştu. Kayseri’mizin bizleri seven, güvenen hem öğrencilerine hem de velilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükkılıç, ünlü tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın gençlerle buluştuğunu da ifade ederek, “Amacımız yazarlarımızla gençlerimizi buluşturmak, onları yüreklendirmek, onlara sahip çıkmaktır. Konya’ya gidince de İlber Ortaylı Kayseri’mize olan iltifatlarını paylaşmış, ‘gelin Kayseri’yi görün’ demiş. Güzelliklerle yarışıyoruz. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Kayserili hemşehrilerimiz olarak sizler bizim yüz akımızsınız” şeklinde konuştu.

TARIM VE HAYVANCILIĞA 226 MİLYON TL’LİK YATIRIMLARI TEK TEK AÇIKLADI

Başkan Büyükkılıç, tarım ve hayvancılık alanında 226 milyon TL’lik yatırımları şöyle anlattı:

“Maşallah çiftçimize Büyükşehir’imiz ve Bakanlığımız veriyor, sonuçta üreten oluyor. Üretmesi sizden, dağıtması, destek olması hem Bakanlığımızdan hem bizden diyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 226 milyon TL’lik bir paylaşımdan söz edeceğiz. Bu çok önemli rakam, 4 bin 300 adet koyun dağıtımı yapmışız. Tohum desteklemeleri demişiz, aspir, nohut, yazlık buğday, yem bitkileri, korunga, yonca demişiz. Arıcılık desteklemeleri demişiz, 11 adeta traktör alımı demişiz. Tarımsal makinalara baktım yok yok hepsi var. Hayvancılığa yüzde 50 su desteği demişiz. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz 8 milyon TL su desteği vermiş. Tarımsal üretim destekleri olarak Aspir Soğuk Sıkım Yağ Üretim Tesisi, Ay Çekirdeği Kurutma Tesisi, Çömlek Peyniri Üretim Tesisi, Çerkes Peynir Üretim Tesisi, Kadın Kooperatif Üretim Tesisi ve Slaj Paketleme Tesisi inşa ettik. Felahiye ilçemizde 400 başlık süt sığırcılığı tesisi o bölgemize hayırlı olsun. Ar-Ge çalışmalarında da ‘biz varız’ demişiz. Tarımsal Sulamalar İçin Güneş Enerji Santrali Yapımı, İklim Değişikliği Kuraklıkla Mücadele Projesi, Tıbbi Aromatik Bitki Üretim Geliştirme Projeleri, Seracılık ve Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü gibi tesislerin yanı sıra Sulama Suyu Tesisi bağlamında 90 bin dekar arazi sulamaya açıldı. Toplam 226 milyon TL gibi bir bütçemizden kaynak ayırmışız.”

Dayanışma içerisinde bu çalışmaların süreceğinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Allah’a şükürler olsun sizlere layık olma yönünde irade gösteriyoruz. Malumunuz yaklaşık 3 yıldır kredi bile almadan bütçemizi yöneten bir yaklaşım sergiliyor, birlikte bereketi yaşıyoruz. 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle, kamu kurum ve kuruluşları ile el ele, dayanışma içerisinde bu çalışmaları yürütürken, sizlerin de duasına muhtaç olduğumuzu paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise “Çok güzel programları peş peşe yaparak devam ediyoruz. Kayseri üreticimizi ve Kayseri’yi yeni tohumlarla buluşturmanın keyfini yaşıyoruz. Bu sene Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hareket ettik, yine hasadında da beraber olduğumuz sahada dekardan 540 kilo civarda yazlık buğdaydan verim aldık. Biz artık 1 metrekare alanı dahi boş bırakmamak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ İLE ÇOK GÜZEL İŞLER YAPIYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi ile proje ortağı olduklarını belirten Şahin, “Buğday konusunda Büyükşehir Belediyemiz ile çok güzel işler yapıyoruz. Hem buğday hem de koyun dağıtıyoruz, her ikisinin de bereketini önümüzdeki yıllarda fazlasıyla göreceğiz. Büyükşehir Belediyemizin güzlükte 1000 tonluk buğdayı, beraberinde Bakanlığımızın katkılarıyla 440 ton buğdayı bir araya getirdiğimizde 1440 ton buğdayı şehrimize dağıtıyoruz, katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

“KAYSERİ’NİN EN ÜCRA MAHALLESİNE DE GİTSEK, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE’MİZİN İSMİNİ GÖRÜYORUZ”

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş de “Destek Büyükşehir Belediye’mizden, üretim çiftçiden” diyerek, şöyle konuştu:

“Belediyelerin görevi kaldırım yapmak veya yol yapmak, su getirmek ya da işletmede otobüs temin etmek. Herkes bu şekilde biliyordu. Bundan 6-7 sene öncesine kadar ama şimdi çok şükür Büyükşehir Belediyemiz ve diğer ilçe belediyelerimiz çiftçilerimizin tohum ihtiyacını karşılıyor, arazi yollarımızı yapıyor, kapalı sistem projelerini yapıyor. Kayseri’nin en ücra mahallesine de gitsek, Büyükşehir Belediye’mizin ismini görüyoruz. Büyükşehir Belediye’mizin adını okuyoruz. Destek belediyemizden, destek devletten üretmek çiftçilerimizden. Şu dönemde Büyükşehir Belediye Başkanımız, biz bütün çiftçiler, devletimiz, hükümetimiz üretimin ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten bundan 3 sene önce üretim seferberliğini başlatmıştı. Biz de Kayseri çiftçisi olarak, bu seferberliğe sonuna kadar katıldık. Allah’a şükürler olsun iyi de bir konumdayız. Biz Kayseri çiftçisi olarak sonuna kadar üretmeye devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından, Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki protokol, çiftçilere tohum dağıtımını gerçekleştirdi.

Böylelikle, 2022 yılı içinde 500 ton ilkbaharda tohum dağıtımı yapmıştı. 500 ton da sonbaharda olmak üzere toplam 1000 ton yem bitkisi tohumluğu dağıtımı yapıldı. Ayrıca “Anadolu’nun Bereketi Buğday Projesi” kapsamında 16 ilçede uygulanan ve yüzde 50’si Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve yüzde 50’si çiftçiler tarafından karşılanan Bayraktar ve Tosunbey çeşidi olmak üzere toplam 1000 ton ekmeklik buğday tohumluğu dağıtımı gerçekleştirildi.