Kayseri demek esnaflık demek

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ahilik Haftası Kutlamaları programına katıldı. Başkan Büyükkılıç, yaptığı konuşmada, “Kayseri denilince akla ticaret, esnaflık, hayırseverlik gelir” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ahi Evran Zaviyesi Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi’nde gerçekleştirilen Ahilik Haftası Kutlamaları programına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır ile Ahilik Haftası Kutlama Komitesi üyeleri ve davetliler katıldı.

“KAYSERİ DENİLİNCE AKLA HELALİNDEN KAZANIP, HELALİNDEN HARCAMA KÜLTÜRÜYLE ÇALIŞMAK GELİR”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlamalarda kürsüye davet edilen Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Yapılacak olan çalışmaların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kayseri denilince akla ticaret, esnaflık, hayırseverlik gelir. Helalinden kazanıp, helalinden harcama kültürüyle çalışmak gelir. Bu anlayış içerisinde böyle güzel bir şehirde doğmuş, böyle güzel bir şehrin kültürüyle bezenmiş, böyle güzel bir şehrin ahi ahlakı ile ahlaklanmış iş adamları ile birlikte olmak bizler için onur vericidir” dedi.

Ahi ve aile kültürünün önemine vurgu yapan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ahi kültürü denilince ‘eline, beline, diline sahip ol’ anlayışını yerleştirirken, hanım kardeşlerimizle ilgili de Ahi Evran’ın kıymetli eşlerinin yaptığı teşkilatlanma sayesinde ‘bir elin nesi var, iki elin sesi var’ mantığı içerisinde esnafları düşünen anlayış, evlerdeki hanımefendilerin de bu işte önemini hayata geçirdi. Baciyan-ı Rum dediğimiz Fatma Bacı’nın yaptığı çalışmalar ile hanımlar da bu çalışmalar içerisinde yer almıştır. Aile bir bütündür, şehrimizin her bireyi de bizim için önemlidir. Ahi seçilen kardeşlerimizi, bu kaftanı giyecek dostlarımızı tebrik ediyorum.”

Kayseri Valisi Çiçek ise “Ahilik kutlamaları birçok ilimizde oluyor ama Kayseri’mize çok yakışıyor. Çünkü arkamda duran zaviye, Ahi Evran’ın burada 12 yıl yaşaması, hala o kültürün esintilerinin içimizde olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır da kurum ve kuruluşların yetkililerine teşekkür ederek, ahi ahlakı anlayışı ile çalışan ve sayıları 32 bine yaklaşan esnaf ve sanatkârlara bol kazançlar diledi.

Konuşmaların ardından ‘Yılın Ahisi’ seçilen esnaflara Ahilik Kaftanı giydirilerek, şed kuşatma töreni ve plaket takdimi yapıldı. Program sonunda davetlilere Ahi Pilavı ikram edildi.