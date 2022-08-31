Kayseri'de Zafer'in 100'üncü yıl coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Kayseri’de 100'üncü yıldönümü coşkuyla kutlandıMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'deki kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumlarının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Anıtı'ndaki ilk programın ardından, Valilik makamında Gökmen Çiçek tebrikleri kabul etti.

Ardındam Cumhuriyet Meydanında kutlama töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene ValiGökmen Çiçek, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyıkkılıç, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, “Büyük bir onurla ve gururla 30 Ağustos zaferimizi hep beraber Kayseri'de kutluyoruz. Kayseri belki işgale uğramadı, belki düşman ayakları buraya gelmedi. Ancak Kayserililer Sarıkamış'ta, Çanakkale'de milli mücadelede vatanın her karış toprağında büyük bir mücadele verdiler. Dolayısıyla Türkiye'nin hangi yöresine giderseniz gidin Irak'ta Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki Kutül Amare zaferinde, Hicazda, Çanakkale'de, Kafkas Cephesine ve nereye gidersek gidelim bir şehidimizin arasında orada mutlaka ulaşırız.” dedi

Kayseri’ye geldiği günden beri, özellikle milli mücadele dönemine ait kitaplar okuduğunu ifade eden Vali Çiçek, “Gerçekten nerede bir yangın varsa nerede bir ateş varsa Kayserili oraya koşmuş. Kayserili her ateşi söndürmek, her yangını söndürmek için canını siper etmiş. Cephelerden cepheye koşmuş. Böyle milli bir şehirde 30 Ağustos'u coşkuyla kutlamak çok mutlu etti beni. Tüm Kayserili hemşerilerimizin ve tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanında yapılan törenler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunması, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, halk oyunları ve geçit töreni ile sona erdi.