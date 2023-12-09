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Kayseri'de yabancı öğrencilerden renkli gösteri

GÜNDEM 09.12.2023, 10:45
Kayseri'de yabancı öğrencilerden renkli gösteri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sami Yangın Anadolu Lisesi tarafından, Kayseri’de misafir edilen yabancı öğrencilere yönelik şehrin tanıtımının gerçekleştirildiği programa ev sahipliği yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da programda yerli ve yabancı öğrenci ile öğretmenlerden oluşan konuklarla bir araya geldi.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan Erasmus öğrenci değişimi programı kapsamındaki URİSC Kentsel Ağaçlar Erasmus + Projesi Konferansı’nda, Sami Yangın Anadolu Lisesi öğrencileri Kayseri’de misafir ettikleri İtalya ve Romanya’daki üniversitelerden ve liselerden şehre gelen öğrencilere Kayseri’nin tanıtımını İngilizce sunumla gerçekleştirdi.

BÜYÜKŞEHİR’İN ÇALIŞMALARI DA ANLATILDI

Öğrencilerin, Erasmus kapsamında gittikleri şehirlerde şehirlerdeki ağaçlar ile ilgili deneyimlerini ve öğrendiklerini aktardıkları konferansta, Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı’nın faaliyetlerini ve şehir ağaçlarını anlatan sunumu, Ağaçlandırma ve Bakım Şube Müdürü Cüneyt Canıdemir gerçekleştirdi. Canıdemir, ağaçlandırma çalışmaları, bakım çalışmaları, peyzaj uygulamaları konusun da bilgilendirme yaparken, kente kazandırılan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin şehir açısından önemini belirtti. Her bireyin kendisine uygun aktiviteleri bulabileceğini ifade eden Canıdemir, konferans katılımcılarını ve Kayserilileri, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ni ziyaret etmeye davet etti.

KAYSERİ’DE YETİŞEN AĞAÇLAR TANITILDI

Konferansta ayrıca, Kayseri’de yetişen ağaç türlerinin yer aldığı görsel anlatım da yapılırken, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık İl Müdürlüğü tarafından da ‘Sürdürülebilir Çevresel Koruma ve Sağlığı’ konulu sunum gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da programda yerli yabancı öğrenci ve öğretmenlerden oluşan konuklarla bir araya gelerek “hoş geldiniz” dedi. Başkan Büyükkılıç, “Sami Yangın Anadolu Lisesi’nin Erasmus Programı kapsamında Romanya’dan ve İtalya’dan şehrimizde misafir ettiği öğrencilerle Büyükşehir Meclis Salonumuzda gerçekleştirdikleri URİSC Kentsel Ağaçlar Konferansı sonrasında bir araya gelerek, şehrimizin güzelliklerini anlattık” dedi.

Konferansa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen de katıldı.

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