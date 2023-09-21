Kayseri'de yabancı misafirlere balon sürprizi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi ile birlikte Soğanlı Vadisi’nde sabahın ilk ışıklarında Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Valdez ve beraberindeki büyükelçi ve diplomatlardan oluşan 20’yi aşkın ekiple balon turuna katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği, balon uçuşlarıyla birlikte daha da hareketlenen önemli turizm destinasyonlarından olan Soğanlı Vadisi’nin tüm dünyaya tanıtılması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Soğanlı Vadisi ziyaretçilerini hayran bırakmaya devam ederken, Türkiye ile Paraguay ilişkilerinin 70’inci yılına özel sıcak hava balonu hazırlandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, il protokolü, büyükelçiler ve konsoloslar olmak üzere 20’yi aşkın diplomatik temsilci ile masal diyarı Soğanlı Vadisi’nde Balon Turu’na katıldı.

“SAYIN VALİMİZE KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Başkan Büyükkılıç, tabiat ile tarihin bütünleştiği, eşsiz güzelliklere ev sahipliği yapan, birçok medeniyetin yaşadığı, çok sayıda kilise ve peri bacasının yer aldığı turizmin gözdesi Soğanlı Vadisi’ndeki emekleri büyük olan Vali Gökmen Çiçek’e teşekkür etti. Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Valdez, beraberindeki büyükelçi ve diplomatlarla muhteşem manzaranın keyfini çıkaran Büyükkılıç, “Sayın Valimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Soğanlı Vadisi her geçen gün daha fazla kamuoyu tarafından ve özellikle yurt dışından bilinen, tanınan yöne doğru hedefine devam ediyor” dedi.

“KEYİFLİ BİR ORTAMDI”

Başkan Büyükkılıç, burada 20’yi aşkın üst düzey diplomatın, büyükelçiler ile birlikte, bu fonksiyonu üstlenmesinin ve balon turizmine en büyük desteğin verilmesinin önemine işaret ederek, “Kapadokya’nın giriş kapısı olarak nitelendirilen Soğanlı Vadimizin çok daha ileri düzeye erişeceğine inanıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Gerçekten keyifli bir ortamdı” diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Soğanlı Vadisi’nin her geçen gün başka bir noktaya gittiğini belirterek, “Bugün Soğanlı Vadisi’nde 11 büyükelçimiz, çok sayıda yurt dışı üst düzey diplomat, Dışişleri Bakanlığı’mızın temsilcileri ve ayrıca diğer balonlarda çok sayıda turist grubu ile beraber Soğanlı Vadisi’nde canlı bir sabahta hep beraberiz. Soğanlı Vadisi her geçen gün daha başka bir noktaya gidiyor. Bütün ülkelerin tanıdığı, bildiği bir noktaya gidiyor” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜKELÇİ, PARAGUAY’DAN ÇOK FAZLA MİSAFİR GELECEĞİ MÜJDESİNİ VERDİ”

Paraguay’dan çok sayıda misafirin Kayseri’ye geleceğini söyleyen Vali Çiçek, “Bugün Paraguay Büyükelçiliği’mizin ve Paraguay bayraklı balonumuzun açılış törenini de gerçekleştirdik. Ve kendisi de Paraguay’dan çok fazla misafir geleceğini, her geçen gün arttığı müjdesini verdi. İnşallah bu gelecek misafirlerin de Soğanlı Vadisi’nde olacağının, iş birliğinin müjdesini verdiler. Bundan dolayı çok mutluyuz” dedi.

“HEM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ HEM BİZ BU BÖLGEYE ÇOK FAZLA YATIRIM YAPTIK”

Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği iş birliği ile bölgeye çok fazla yatırım yapıldığını vurgulayarak, “Hem Büyükşehir Belediyemiz hem biz bu bölgeye çok fazla yatırım yaptık ve bu bölgenin her geçen gün büyümesini çok önemsiyoruz. Bugün Büyükelçilerimizin burada olması bizler için çok mutluluk verici. Hepsine hoş geldiniz diyorum” ifadesinde bulundu.

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Valdez de Türkiye ile Paraguay ilişkilerini değerlendirerek, “Paraguay ve Türkiye için çok önemli bir gün. Diplomatik ilişkilerimizin başlangıcının 70’nci yılı bugün. Her anlamda muhteşem, önemli ilişkiler geliştiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tarihi ziyarette kabul ettik Paraguay’da. Ekonomik, akademik ve her anlamda ilişkilerimiz bu ziyaretten sonra dinamizm kazandı, çok arttı. Türkiye’den covid döneminde çok önemli bir yardım ve iş birliği aldık” şeklinde konuştu.

Türkiye’yi ‘muhteşem bir ülke’ olarak nitelendiren Valdez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu muhteşem ülke ile sahip olduğumuz dostluktan ötürü onurluyuz ve gururluyuz. Kapadokya tüm Paraguayların kalbine, gönlüne çok yakın bir bölgede. Burada olmaktan dolayı çok gururluyuz. Her geçen gün burada daha fazla Paraguaylı turist ağırlıyoruz. Bayrağımızın bulunduğu balon ile birlikte bu 3’e katlanacaktır. Paraguaylı balon ilişkilerimizi daha da geliştirecektir. Dostluğu ile misafirperverliği ile hem ailem, hem ben, hem vatandaşlarımız bu ülkeye bayılıyoruz. Bu dostluğun sonsuza kadar devam etmesini istiyoruz.”

Kapadokya’nın giriş kapısı olarak nitelendirilen, tarihi kaya kiliseleri ve peri bacaları ile doğa harikası vadi ile sabahın ilk ışıklarında havalanan sıcak hava balonunun uyumu görülmeye değer oldu.