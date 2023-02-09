Kayseri'de variller sobaya dönüştü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç talimatlarıyla 75 adet varili sobaya dönüştürerek depremzedelerin soğuktan bir nebze de olsun korunmaları için afet bölgesine gönderdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Son yüzyılın en büyük deprem felaketlerinden biri olarak gösterilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin Türkiye’de açtığı yaraları sarmak için devlet ile millet seferber oldu.

Yoğun kış şartlarında deprem felaketinde vatandaşların yanında yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin birçok biriminde görevli personel araç ve gereçleri ile bölgede üstün gayretle görev yaparken, onlarca yardım tırını da deprem bölgesine göndermeye devam ediyor.

VARİLLER, SOBA OLARAK TASARLANDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi’ne ait 75 adet varil, sobaya dönüştürülerek depremzedelerin soğuktan bir nebze de olsun korunmaları için afet bölgesine gönderildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 10 ili etkileyen depremin yaralarını sarmaya devam edecek.