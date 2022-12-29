Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele seferberliği

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye'nin en büyük uyuşturucu rehabilitasyon merkezini açacaklarını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şehre geleli 7 ay olduğunu dile getirdi. Atandığında, sokakları, mahalleleri, çarşıları, kapalı çarşıyı ve bütün alanları gezdiklerini vurgulayan Çiçek, "Kayseri'nin sorunlarını biraz da sokaktan dinlemek istedik ve en doğru bilgiyi sokaktan, halkımızdan alacağımızı değerlendirdik. Gezdiğimiz birçok yerde vatandaşlarımız, uyuşturucu konusunda, bu illetten gençlerimizin kurtarılması gerektiğini bize ilettiler. Arkadaşlarımızla bu durumu değerlendirdiğimizde, önlem almamız gerektiğini, sıkı bir çalışma içerisinde olmamız gerektiğini bizlerde görmüştük” dedi.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda ilk işlerinin Güven Timleri oluşturmak olduğunu ifaden eden Çiçek, “İlk etapta 150 polisimizi “Güven Timi” adı altında sadece sokaklara görevlendirdik. Bugün Kayseri'ye gittiğinizde 24 saat her parkta, her sokakta, okul önlerinde görevli oraya zimmetli polislerimiz var. Metruk binaları tekrar gözden geçirerek yıktık. 54 hedefe 140 ekiple birlikte yaptığımız operasyonda 54 uyuşturucu satıcısı göz altına alındı. Bunlardan 38’i tutuklandı” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılan çalışmalardan birisinin de, ERVA projesi olduğunu belirtirken, "ERVA adı altında hem bir dernek hem de Valilik bünyesinde bir kuruluş oluşturduk. Kuruluş, 'Erdemlerimizle Varız Projesi' kapsamında daha çok gençlerimize hem birçok değerin anlatıldığı, aynı zamanda uyuşturucuyla ilgili kendilerini bilinçlendirecek bir platform. 75 bin aileye ulaşarak çocuklarının uyuşturucu kullandığını nasıl anlarlar ve anladıkları zaman ne yapmaları gerektiği noktasında eğitim verdik” dedi

Gençleri illetten kurtarmanın bilimsel çalışma olmadan mümkün olmayacağını açıklayan Vali Çiçek, "Rehabilitasyon Merkezi kurmak istedik ve bunu Türkiye’de en iyi yapanlarla yapmak istedik. Yeşilay ile birlikte sadece Kayseri’ye değil İç Anadolu’nun tamamına hizmet edecek ve özellikle gençlerimizi kurtaracak bir rehabilitasyon merkezi oluşturacağız. Biz bu binayı hayırseverlerimizle yapacağız. Arkasından seralar, futbol sahaları, tenis sahaları ve iş meslek yurtları olacak. Oraya gelen bir kişi hem tedavi görürken hem toprakla uğraşacak hem de spor yapacak ve bunun yanında bir meslek sahibi olacak. Buradan çıkacak çocukları hayatın içerisine bırakmak değil, kariyer yapmalarını sağlamak için bir mütevelli heyeti oluşturuyoruz. Türkiye’nin en büyük ve en önemli Uyuşturucu Rehabilitasyon Merkezini Kayseri’de yapacağız. Önümüzdeki temmuz ayında Rehabilitasyon Merkezini açmış olacağız. 200 dönüm bir alan üzerine sadece Kayseri’ye değil bölgenin tamamına hizmet edecek bir merkez olacak" dedi.

