Kayseri'de ulaşıma 'N Kolay' biniş şekli

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, N Kolay Kayseri Ulaşım Mobil Uygulaması’na ilk kez üye olan vatandaşlara 4 biniş hediye imkânı sağlıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından 8 Nisan 2022 tarihinde kamuoyuna tanıtımı yapılan N Kolay Kayseri Ulaşım Mobil Uygulaması’ndan Kayserililer memnun kaldı.

Ulaşımda örnek uygulamalara imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., Aktifbank N Kolay iş birliği ile uygulamanın daha çok kullanılması ve geniş kitleye ulaşması için yeni bir kampanya başlattı.

Kayseri Ulaşım A.Ş. 340 bayi, 17 özel gişe ve 80 otomatik bilet dolum makinası ile hizmet verirken, toplam 437 fiziki noktada Kayserililer, bilet teminini yapabilirken, gelişen teknoloji ile birlikte bilet gişelerine gitmeden N Kolay Kayseri Ulaşım Mobil Uygulama’sından tüm işlemleri yapabiliyor.

UYGULAMAYI İNDİRİP İLK KEZ ÜYE OLAN VATANDAŞLARA 4 BİNİŞ HEDİYE

N Kolay ile kullanıcılar istediği yerden kolayca müşteri olabiliyor, para transferi ve ödeme işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyor. Uygulamaya üye olan vatandaşlar, kart bakiyelerini görüntüleyip, kart olmadan kullanabiliyor. N Kolay Kayseri Ulaşım Mobil Uygulamasını indirip, ilk kez üye olan her vatandaşımıza 4 biniş 26 TL hediye ediyor.

31 Aralık tarihine kadar sürecek kampanyanın detaylarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.