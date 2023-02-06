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Kayseri'de tramvay iki gün boyunca ücretsiz
GÜNDEM 06.02.2023, 22:45
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş merkezli iki ayrı 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve Kayseri’de de hissedilen depremler sonrası, 6 ve 7 Şubat günlerinde tramvay seferlerinin ücretsiz olduğunu duyurdu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş merkezli iki ayrı 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve Kayseri’de de hissedilen depremler sonrası, 6 ve 7 Şubat günlerinde tramvay seferlerinin ücretsiz olduğunu duyurdu.
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|22
|38
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|42
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|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
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|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
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|1. Arsenal
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|2. M.City
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|3. M. United
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|42
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
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|32
|9. Chelsea
|21
|30
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|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
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|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
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|16. West Ham United
|21
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|18. Everton
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|18
|19. Bournemouth
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|17
|20. Southampton
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|Takımlar
|O
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|1. Barcelona
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|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Villarreal
|20
|31
|6. Real Betis
|20
|31
|7. Athletic Bilbao
|20
|29
|8. Rayo Vallecano
|19
|29
|9. Osasuna
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|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
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|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
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|23
|14. Almeria
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|15. Espanyol
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|19. Getafe
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