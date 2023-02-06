Kayseri'de tramvay iki gün boyunca ücretsiz

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş merkezli iki ayrı 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve Kayseri’de de hissedilen depremler sonrası, 6 ve 7 Şubat günlerinde tramvay seferlerinin ücretsiz olduğunu duyurdu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş merkezli iki ayrı 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve Kayseri’de de hissedilen depremler sonrası, 6 ve 7 Şubat günlerinde tramvay seferlerinin ücretsiz olduğunu duyurdu.