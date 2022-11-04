Kayseri'de tramvay heyecanı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun teşrifleriyle Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay hattının ilk tramvay aracı teslim törenine katıldı.Tören öncesi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüşerek, bir süre sohbet etti.

Ankara ili Sincan OSB’de Bozankaya Fabrikası, Kayseri Tramvay Projesi Üretim Tesisi’nde gerçekleşen törene Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, önceki dönemlerden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü (AYGM) Yalçın Eyigün ve Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay ve üst düzey yetkililer katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, törende yaptığı konuşmada, “Kayseri’de özellikle son yıllarda yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz raylı sistem yatırımlarımızda önemli bir güne daha şahitlik ediyoruz. Kayseri Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent tramvay hattımızın ilk tramvay aracının teslim töreninde sizlere hitap etmekten büyük heyecan ve mutluluk duyuyorum” dedi.

Yapımı devam eden hatlarından birisi de Kayseri Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent tramvay hattı olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

“Söz konusu hattımızın uzunluğu 6,7 kilometredir, istasyon sayısı 11’dir. İlk ray kaynağını 16 Aralık 2021’de attığımız ve tamamlama aşamasına yaklaştığımız projemizde dolgu, beton imalatları, ray imalatları, elektrik ve fiber optik kablo işlemlerimizi bitirdik. Genel olarak yüzde 95 oranında ilerleme kaydettiğimiz projemizde sinyalizasyon, peyzaj ve istasyon işlemlerimiz hızla devam etmektedir. Kayseri’mizde mevcut tramvay hatlarıyla entegre olacak bu hattımızın devreye girmesiyle şehrimizdeki raylı sistem uzunluğunu 35 kilometreden 42 kilometreye çıkarıyoruz. İstasyon sayısını da 55’ten 66’ya yükseltiyoruz. 69 olan raylı sistem araç sayımızı da 74’e yükseltiyoruz.”

“TRAMVAYLARIMIZIN UZUNLUĞU 32,7 METRE, GENİŞLİĞİ 2,65 METRE”

Karaismailoğlu, çok daha hızlı, konforlu ve emniyetli tramvaylar ile ilgili bilgiler vererek, “Kayseri Şehir Hastanesi’ne, Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne, Nuh Naci Yazgan Üniversitemize ve Mobilyacılar Sitesi’ne çok daha hızlı, konforlu ve emniyetli bir şekilde ulaşacağız. Projemizi hizmete almak için yoğun bir şekilde çalışırken, aynı zamanda tramvay hattımızda çalışacak ve hizmet verecek araçları da Ankara’da yerli olarak üretmekteyiz. Kayseri’de çalışacak ilk aracın teslimini yapacağız ve devamında burada 5 tane üreteceğiz. Tramvaylarımızın uzunluğu 32,7 metre, genişliği 2,65 metre, yolcu kapasitesi 288 ve hızı da saatte 70 kilometre olacak” diye konuştu.

“TRAMVAYLARIMIZIN İMALATINDA YENİ TEKNOLOJİLER KULLANDIK”

Yeni tramvay araçlarında şehrin ihtiyacına uygunluğunu, teknik ve sosyal açıdan uyumunu ön planda tuttuklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Bu hattımıza özel olarak üretmekte olduğumuz 5 tramvay aracımızın tasarımında şehrin ihtiyacına uygunluğunu, teknik ve sosyal açıdan uyumunu ön planda tuttuk. Tramvaylarımızın imalatında yeni teknolojiler kullandık. Çevre dostu enerji kullanılmasını sağlayacak motor ve hareket aksanları kullandık. Ergonomik, konforlu ve engelli dostu tasarımlara azami özen gösterdik. 3 aşamalı üstün konforlu koltuklar yerleştirdik. Koltuk döşemelerinde Erciyes motifleri kullandık. Tramvaylarımızda bisiklet, scooter bağlama yerleri ve şarj üniteleri yaptık. Kolay bakım gerektiren ekipmanlar kullandık. Testlerine başlayacağımız tramvaylarımızı en kısa zamanda hattımızda işletmeye alacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, tüm projelerde yerli üretim ve mühendislik imkânlarını kullanmaya son derece özen gösterdiklerini belirterek, “Yakın bir zamanda Kayseri’de tekrar buluşup, tramvay hattımızın açılışında hep beraber buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın” dedi.

Kayseri Anafartalar-Terminal-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay Hattı’nın İlk Tramvay Aracının Teslim Töreni’nde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise Kayseri’nin Avrupa’yla yarışacak bir şehir olduğunu belirterek, “Yapılabilecek ne varsa Cumhurbaşkanımızın iradesiyle milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın kol kola girerek birçok işi başardığını görmekte bizi mutlu ediyor. Bugün çok şükür geldiğimiz nokta itibariyle şöyle bakıp da neden onlarda varda biz de yok diyeceğimiz bir şey kalmadı diyebiliriz” dedi.

Bozankaya firmasına teşekkür eden Özhaseki, “Ellerine sağlık. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Burada gördüğümüz bütün manzara da bizi gururlandırdı, Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Anadolu’nun parlayan yıldızı Kayseri’yi, her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da daha iyi noktalara taşıma hedefiyle çalıştıklarını vurgulayarak, Kayseri için büyük önem arz eden raylı sistem hattı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Çalışmaları Kayseri’de yakından bizzat takip eden Büyükkılıç, genişleyen ve gelişen raylı sistem ağı ile vatandaşların şehrin önemli noktalarına güvenli ve konforlu ulaşım imkânına kavuşacağını belirtti.

Başkan Büyükkılıç, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay hattının ilk tramvay aracı teslim töreninin hayırlı olmasını temenni ederek, “Kayseri’mize kazandırılan projemizde, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile AK Parti Genel Başkan Yardımcımız başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

Konuşmaların ardından, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilip, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay hattının ilk tramvay aracının örtüsü Bakan Karaismailoğlu, Başkan Büyükkılıç ve Özhaseki tarafından açıldı.

Bakan Karaismailoğlu, ilk tramvay aracı tesliminde “Kayseri’ye yakışan tramvayımız huzurlarınızda, bu ilki, bundan 4 tane daha üreteceğiz. İnşallah hattımızı da bu yıl bitmeden faaliyete alacağız. Bu programımıza eşlik eden değerli belediye başkanım, sayın bakanlarımla birlikte Kayseri’ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Kayseri her şeyin en iyisine layıktır ve biz de en iyisini yapmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Bakan Karaismailoğlu ve beraberindeki protokol ile yeni araca binerek, incelemeyi de ihmal etmezken, araç koltuğunda objektiflere poz verdi.

BÜYÜKKILIÇ, DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI

Ayrıca, Başkentte önemli temaslarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara temasları kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala'nın başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı.