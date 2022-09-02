Kayseri'de teröre geçit yok

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Suriye uyruklu teröristi kıskıvrak yakaladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca, Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti maksadıyla yapılan istihbarı çalışmalar ve detaylı araştırmalar neticesinde; Suriye’de bulunduğu dönem içerisinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu şüphelinin yakalanması için operasyojn başlatıldı. Melikgazi'de yaşadığı öğrenilen teröristin evine operasyon gerçekleştirildi.

Şüpheliyi evinde yakalayan jandarma ekipleri ayrıca birçok dijital materyal ele geçirdi. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilecek.

