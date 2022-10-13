Kayseri'de teröre geçit yok

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıoğlan ilçesinde ihbar üzerine gerçekleştirdiği operasyonda Suriye uyruklu bir kişiyi ele geçirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Jandarma Komutanlığı'nca, Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti maksadıyla yapılan istihbari, çalışmalar ve detaylı araştırmalar neticesinde; Suriye’de bulunduğu dönem içerisinde: PKK/YPG Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 1 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

Sarıoğlan ilçesinde bulunduğu tespit edilen terör örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca birçok dijital materyal ele geçirildi.

