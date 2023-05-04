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Kayseri'de 'tarihi' çalışma

GÜNDEM 04.05.2023, 07:45
Kayseri'de 'tarihi' çalışma

Başkan Memduh Büyükkılıç'ın destekleriyle, Kayseri’deki 10 noktada yürütülen arkeolojik kazılardan, 3 bin 374 arkeolojik bulgunun gün yüzüne çıkarılmasına katkı sağladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, açık hava müzesi olarak nitelediği kadim kent Kayseri’nin tarihi eserlerini gün yüzüne çıkarmaya yönelik desteklerini sürdürüyor. Büyükkılıç, verdiği desteklerle başkanlığı sürecinde toplam 3 bin 374 arkeolojik bulguyu Kayserililere ve insanlığa kazandırdı.

Kayseri’de altyapı ve imarın yanı sıra ulaşım, tarım, tanıtım, turizm, sosyokültürel faaliyetler gibi pek çok konuda proje ortaya koyan, destekler veren Başkan Büyükkılıç yönetimindeki kentin en büyük icraatçı hizmet kuruluşu Büyükşehir Belediyesi, köklü bir tarihe sahip Kayseri’nin, verdiği destekler sayesinde gerçekleştirilen kazılarla adeta altını üstüne getirdi.

TALİMATLARI İLE KAZILARI DESTEKLEYEN BÜYÜKKILIÇ, TARİHE IŞIK TUTTU

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin önemli tarih hazinelerinin belirlendiği pek çok noktada kazıların desteklenmesi talimatı vererek tarihe ışık tuttu. Milyonlarca yıl-tarih öncesi, Erken Tunç Devri-Asur, Doğu Roma Dönemi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi bölgelerin söz konusu noktalarındaki arkeolojik kazı çalışmalarında aralarında, ‘kırık tuğla, seramik parçaları, künk parçaları, vazo parçaları, sikke, bilezik parçası, kemik düğme, kolye ucu, sedef parçası, mıh, sırlı kandil, yüzük, freskli taş, mezar steli, keten kese, şişe parçası, boncuk, amorf eser ve fosil’ türleri olmak üzere toplam 3 bin 374 adet tarihi bulgunun, 4 yıllık süreç içerisinde gün yüzüne çıkarılmasına katkı sunan Büyükkılıç, şehrin tarihine de böylece sahip çıktı.

DESTEKLER İLE KENTTEKİ 10 NOKTADA KAZI ÇALIŞMASI

Kayseri’deki yürütülen kazı çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi olarak destek sağlayan Başkan Büyükkılıç, kadim kentin tarih zenginliğini değerlendirerek, şehrin tarihini bilim dünyasına ve kente kazandırdı. Bu kapsamda kentte, ‘Erkilet fosil kazıları, Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Kızılköşk arkeolojik kazı çalışması, Yeşilhisar ilçesi Başköy Mahallesi Aziz Georgios Kilisesi arkeolojik kazı çalışması, Kültepe Kaniş-Karum arkeolojik kazısı, Seyyid Burhaneddin Mezarlığı içerisinde Selçuklu Türbesi kazısı, Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Keykubadiye Sarayı kazısı, İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi M.S. IV. YY ait mozaikli yapı kazısı, Melikgazi ilçesi Tavukçu Mahallesi 328 ada 1, 2, 3 ve 4 parseller Mimari Kazı, Melikgazi ilçesi Tavukçu Mahallesi 328 ada 11 parsel Mimari Kazı ve Melikgazi ilçesi Tavukçu Mahallesi 266 ada 42, 43, 44, 45, 46, 47 ve 48 parselleri mimari kazısı’ olmak üzere toplam 10 noktada kazı çalışması gerçekleştiriliyor.

BÜYÜKKILIÇ’TAN KAZI ÇALIŞMALARININ 12 AYA ÇIKARILMASINA KATKI

Kentteki bazı kazı alanlarında yılın belli zamanlarında yürütülen kazı çalışmalarının, destekleri ile 12 aya çıkarılmasına katkı sağlayan Başkan Büyükkılıç, tarih dolu olan kadim Kayseri’nin sahip olduğu zenginliklerin bir an önce gün yüzüne çıkarılmasına öncülük etti. Kazıların 12 aya çıkarılması ile açık hava müzesi niteliğindeki Kayseri’nin yer altı tarih hazinesi sürekli olarak değerlendirilerek, saklı tarih hızla insanlığa kazandırılmaya başladı.

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