Kayseri'de Suriye uyruklu 2 terörist yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucunda Suriye'de bulundukları dönemde ilişkileri olduğu öğrenilen Suriye uyruklu iki şüpheli, Kocasinan ve Talas ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şahıslar gözaltına alındı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca, Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar ve detaylı araştırmalar neticesinde Suriye'de bulundukları dönemde PKK/KCK-YPG/PYD Silahlı Terör Örgütleri içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre şüpheliler hakkında yapılan araştırmalar sonucunda; şüphelinin yakalanması ve delillerin ele geçirilmesine yönelik tarihinde Kayseri'nin Kocasinan ve Talas ilçelerinde iki farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilere ait birçok dijital materyal ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceğini kaydetti.