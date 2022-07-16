Kayseri'de şehitlere dua ve karanfil

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehir protokolü ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kartal Şehitliği’ni ve Polis Şehitliği’ni ziyaret ederek, tüm şehitlere dualar okuyup, kabirlerine karanfil bıraktı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’de, 15 Temmuz 2016’da üniforma arkasına gizlenen FETÖ’cü hainlerin darbe girişiminin 6’ıncı yıldönümünde bir dizi program ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kartal Şehitliği’ni ve Asri Mezarlık Polis Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehitlik ziyaretine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hv. Tuğgeneral Haldun Taşan, önceki dönem Enerji Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Fatih Üzüm, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, ilçe belediye başkanları, rektörler, askeri erkân, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda şehitler için dua edilirken, Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek ve il protokolü, daha sonra tek tek şehit mezarlarını ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE MEVLİD

Öte yandan, Hunat Camii’nde 15 Temmuz şehitleri için mevlid okutuldu. Mevlide katılan Başkan Büyükkılıç, “Hunat Camii’nde hemşehrilerimizle birlikte, 15 Temmuz şehitlerimizin aziz ruhları için okunan Mevlid-i Şeriflerin ve Hatm-i Şeriflerin duasını gerçekleştirdik. Vatanını canından aziz bilen şehitlerimizin mekânları cennet, makamları âlî olsun” dedi.