Kayseri'de özel çocuklardan özel video

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ile birlikte anlamlı bir çalışmaya imza attı. Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki özel çocuklar su israfı önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla özel bir video hazırladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda ülkemizde ve dünyada artarak devam eden su sorununa dikkat çekerek, şehirde birçok çalışmalarla farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi (KASKİ), Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki özel çocuklarla ile birlikte anlamlı ve özel bir video hazırladı.

Türkiye’nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezlerinden birisi olan ve Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel eğitim desteği alan öğrenciler, yaşam kaynağı olan suyun doğru kullanımını anlattılar.

Suyun önemini vurgulayan özel çocuklar, ‘arkanıza yaslanın ve söyleyeceklerimize kulak verin’ diyerek, gereksiz su israfına dikkat çektiler.

“SU HAYATTIR UNUTMAYALIM, SUSUZ BİR DÜNYA YOK EDİLİŞİNİN HABERCİSİDİR”

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki özel çocuklar videoda , “Lütfen ihtiyacımız olduğu kadar su kullanalım. Su hayattır unutmayalım, susuz bir dünya yok edilişinin habercisidir. Su gıdadır, olmazsa aç kalırız. Su gelecektir, akıp giden gençliğimizin elinden tutun. Suyu boşa değil, geleceğe akıtalım. Tasarruf en büyük su kaynağıdır” diyerek, tüm dünyaya seslendi.